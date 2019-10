Anleger könnten mit Aktien am Erfolg der rot-weiß-roten Wirtschaft teilhaben, statt Nullzinsen zu verbuchen, so die Wiener Börse am Dienstag in einer Pressemitteilung. Börsenchef Christoph Boschan spricht sich für mehr Finanzbildung und steuerliche Anreize aus. Ads_BA_AD('CAD2'); Aktuelle Erhebungen der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) zeigten, dass mit 291 Mrd. Euro rund 40 Prozent des österreichischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...