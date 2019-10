Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts012/29.10.2019/10:30) - Pünktlich zum Jahresendgeschäft startet ESET einen neuen Sales-Wettbewerb. Die Aktion beginnt ab sofort. Es gewinnen die Partner, die im Aktionszeitraum bis zum 29. Februar 2020 mit ESET-Consumer-Produkten den höchsten Gesamtumsatz oder das stärkste Wachstum zum Vorjahr aufweisen. Ob ESET Internet Security, ESET Multi-Device Security oder ESET Smart Security Premium: Jede verkaufte Sicherheitslösung zählt. Die Gewinner dürfen sich auf ein tolles Fußball-Wochenende unter anderem mit exklusiven VIP-Tickets für den Bundesliga-Kracher Borussia Dortmund gegen FC Bayern München freuen. "Wir haben stets den Erfolg unserer Partner im Blick und wollen mit dem Incentive den Verkauf unserer Top-Seller im Consumer-Bereich weiter vorantreiben", sagt Stefan Heitkamp, Channel Account Manager B2C bei ESET. "Das Jahresendgeschäft ist für uns und unsere Partner die heiße Zeit des Jahres. Mit unserer Aktion und den exklusiven Gewinnen wollen wir das Engagement unserer Partner belohnen und ihnen ein besonderes Erlebnis schenken." Unvergessliches Fußball-Wochenende gewinnen Den erfolgreichsten Partnern winkt ein unvergessliches Fußball-Wochenende in Dortmund. Sie erhalten jeweils zwei VIP-Karten für das Bundesliga-Top-Spiel Borussia Dortmund gegen den FC Bayern München am 4. April 2020 im Signal-Iduna-Park. Um das Wochenende abzurunden, gibt es die Hotelübernachtung und einen Besuch im Deutschen Fußballmuseum oben drauf. Die Preise haben einen Gesamtwert von 8.000 Euro. ESET zeichnet vier Gewinnkategorien aus Insgesamt prämiert ESET die erfolgreichsten Teilnehmer in vier Kategorien: - "Best Newcomer": Es gewinnt der Partner, der die größte Umsatzsteigerung im Aktionszeitraum im Vergleich zum Vorjahreszeitraum aufweisen kann. Der Mindestumsatz liegt hierfür bei 2.500 Euro (entspricht 500 Euro pro Monat). - "Best Performer": In dieser Kategorie gewinnt der Partner mit dem höchsten Gesamtumsatz im Aktionszeitraum. Auch hier liegt der Mindestumsatz bei 2.500 Euro (entspricht 500 Euro pro Monat). - "Bester Partner Österreich": Prämiert wird hier der österreichische Partner mit dem höchsten Gesamtumsatz im Aktionszeitraum. - "Bester Partner Schweiz": Es gewinnt der Partner aus der Schweiz, der mit der ESET Internet Security den höchsten Gesamtumsatz über den gesamten Zeitraum erzielt. Mitmachen und gewinnen Mitmachen ist ganz einfach: Partner können sich mit einer kurzen E-Mail unter Angabe der Partnernummer an marketing@eset.de anmelden. Von diesem Zeitpunkt an kann es direkt losgehen. Es zählen alle Umsätze von ESET Internet Security, ESET Multi-Device Security und ESET Smart Security Premium im Aktionszeitraum bis zum 29. Februar 2020. Damit alle Teilnehmer - unabhängig vom Anmeldedatum - dieselben Chancen haben, werden alle Umsätze rückwirkend ab dem 1.10.2019 automatisch berücksichtigt. Die Gewinner werden Anfang März bekanntgegeben. (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Christian Lueg Tel.: +49 3641 3114 269 E-Mail: christian.lueg@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191029012

(END) Dow Jones Newswires

October 29, 2019 05:30 ET (09:30 GMT)