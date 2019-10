München (www.aktiencheck.de) - Die globale Konjunktur dürfte vor einer anhaltenden Schwächeperiode stehen und die globalen Märkte sind in den letzten Monaten volatil geblieben, so die Experten von AB. "Zahlreiche geopolitische Konflikte sind nach wie vor ungelöst, darunter die laufenden Demonstrationen in Hongkong, eine leichte Zunahme der Möglichkeit eines harten Brexits und ein möglicher Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union", sage Karen Watkin, Portfoliomanagerin Multi-Asset Solutions beim Asset Manager AllianceBernstein (AB). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...