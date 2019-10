FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 600 (610) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1050 (913) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS HSBC PRICE TARGET TO 655 (680) PENCE - 'NEUTRAL' - FTSE INDICATED -0.02% TO 7330 (CLOSE: 7331.28) POINTS BY IG - GOLDMAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 500 (475) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 2442 (2418) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REINITIATES PRUDENTIAL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1560 PENCE - JEFFERIES RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 220 (200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ULTRA ELECTRONICS PRICE TARGET TO 2000 (1775) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 268 (272) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ROYAL MAIL TO 'UNDERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 192 (252) PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8000 (7700) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RBS TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 235 (255) PENCE - UBS CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 290 (310) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 5800 (5700) PENCE - 'SELL'



- HSBC RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 535 (465) PENCE - 'HOLD'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.