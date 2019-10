Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die C-Aktie von Alphabet von 1600 auf 1550 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit einem starken Umsatzwachstum, anziehenden Aktienrückkäufen und positiven Kommentaren zum Cloud-Geschäft seien die meisten seiner Wünsche erfüllt worden, schrieb Analyst Lloyd Walmsley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zu den enttäuschenden Dingen gehöre, dass es bei den Werbeeinnahmen keine ausgeprägte Beschleunigung gegeben habe. Das gesenkte Kursziel begründete er mit höheren Annahmen für die operativen Ausgaben./tih/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2019 / 04:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-10-29/11:26

ISIN: US02079K1079