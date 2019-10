München (ots) - Die gestrige Ausgabe von "Wer weiß denn sowas?" mit Kai Pflaume erzielte einen Marktanteil von 18,2 Prozent. 3,76 Millionen Zuschauer sahen die Quizsendung, in der die Schauspielerin Susanne Pätzold und ihr Kollege Michael Kessler zu Gast waren. Die beiden parodierten bei "Switch Reloaded" unzählige Stars und Berühmtheiten.Auch bei den 20- bis 59-Jährigen erreichte "Wer weiß denn sowas?" gestern mit einem Marktanteil von 12,9 Prozent (1,17 Mio.) einen Staffelbestwert.Heute heißt es "Licht aus! Spot an!" bei "Wer weiß denn sowas?". Der Claim machte Moderator Ilja Richter in seiner Musikshow "Disco" einst zur Legende. Zusammen mit Uwe Hübner, der ab 1990 die "ZDF-Hitparade" moderierte, tritt er an der Seite der Teamchefs Bernhard Hoëcker und Elton zum Rateduell an."Wer weiß denn sowas?" ist eine Produktion der UFA SHOW & FACTUAL GmbH im Auftrag der ARD-Werbung für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Pressekontakt:Fotos über www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, Presse und Information Das ErsteTel: 089/5900 23876, E-Mail: agnes.toellner@DasErste.debibo Loebnau, Die Agentur Anke Lütkenhorst GmbHTel: 0221/952 9080, E-Mail: kontakt@dieagentur-gmbh.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4417354