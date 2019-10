Am 29. Oktober 1969 schlug die Geburtsstunde des Internet: Dem Student Charles S. Kline gelang es im zweiten Anlauf das Wort "Login" von einem Computer an der University of California in Los Angeles an einen Rechner am Stanford Research Institute zu übertragen. Das Novum: Die Computer verfügten über unterschiedliche Betriebssysteme - eine für den Datenaustausch bis dahin unüberwindliche Hürde. Seit dieser Initialzündung hat sich das Internet nach einem zunächst zwei Jahrzehnte langen Dämmerschlaf zur Grundlage für die moderne Informations- und Geschäftswelt entwickelt.

Zunächst lag die Nutzung in den Händen des US-Militärs. ...

