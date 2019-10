Varta-Calls mit hohen Chancen bei Fortsetzung der Rally

In den ersten neun Monaten 2019 beschleunigte der Batteriehersteller Varta seine hohe Wachstumsdynamik und hob die Prognose für das Gesamtjahr erneut an. In Kombination mit diesen guten Unternehmensnachrichten sorgte der Anstieg des Konzernumsatzes um 22 Prozent, der Anstieg des EBITDA um 66,5 Prozent, sowie die Verbesserung der EBITDA-Marke auf 6,9 Prozentpunkte dafür, dass die im SDAX-Index (ISIN: DE0009653386) gelistete Varta-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55) erstmals die 100-Euro-Marke überwinden konnte.

Kann sich die Aktie oberhalb von 94,80 Euro halten, dann könnte sich - laut Analyse von www.godmode-trader.de - Steigerungspotenzial auf 110 Euro eröffnen, das risikobereite Anleger mit Long-Hebelprodukten optimal ausnutzen könnten.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 92 Euro

Der Commerzbank-Call-Optionsschein auf die Varta-Aktie mit Basispreis bei 92 Euro, Bewertungstag 20.12.19, BV 0,1, ISIN: DE000CU45JQ1, wurde beim Aktienkurs von 101,00 Euro mit 1,23 - 1,25 Euro gehandelt.

Gelingt der Varta-Aktie innerhalb des kommenden Monats der Sprung auf 110 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,85 Euro (+48 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 80,171 Euro

Der HVB-Open End Turbo-Call auf die Varta-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 80,171 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000HZ42BJ8, wurde beim Aktienkurs von 101,00 Euro mit 2,12 - 2,14 Euro taxiert.

Wenn die Varta-Aktie auf 110 Euro zulegt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,98 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Varta-Aktien oder von Hebelprodukten auf Varta-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de