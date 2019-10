Es vergeht gefühlt zuletzt kein Handelstag, an dem der vom AKTIONÄR ins Leben gerufene Wasserstoff-Index kein neues Rekordhoch markiert. Während in den letzten Tagen und Wochen insbesondere PowerCell und Ballard Power für die Pace gesorgt haben, springt heute ein weiteres Indexmitglied kräftig an: ITM Power.Zur Stunde legen die Papiere des Wasserstoff-Spezialisten an der Londoner Heimatbörse überproportional zu und erreichen ein neues Jahreshoch. Nachrichten von Unternehmensseite sind keine zu verzeichnen. ...

