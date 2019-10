Von Andrea Thomas

DORTMUND/BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat die Notwendigkeit einer europäischen Cloud hervorgehoben, mit der Europa unabhängiger von internationalen Plattformen gemacht werden soll. Eine sichere und verlässliche Speicherung von Daten sei für Unternehmen wichtig. "Daten sind heute der bedeutendste Rohstoff überhaupt. Und sie werden in Zukunft noch weiter wichtig werden. Und deshalb brauchen wir diese vernetzte Dateninfrastruktur", sagte Altmaier beim Digitalgipfel in Dortmund.

Das von ihm vorgeschlagene europäische Cloud-Projekt "Gaia-X" soll bereits Ende 2020 im Livebetrieb starten. Die Bundesregierung will dazu auch Partner aus Europa und besonders Frankreich gewinnen. Es sei wichtig, dass man genügend Wachstumskapital verfügbar mache.

"Es gibt in Deutschland und Europa keinen Mangel an Ideen. Es gibt keinen Mangel an unternehmerischer Initiative", so Altmaier. "Wir müssen nur verhindern, dass es zu einem Ausverkauf unserer besten Ideen kommt, von denen wir wollen, dass sie hier als deutsche und europäische Unternehmen eine Chance haben zu wachsen und weltweit erfolgreich zu sein."

Altmaier betonte, ein europäisches Cloud-Angebot für Unternehmen sei wichtig, damit sie ihre Daten "sicher und verlässlich speichern und bei Bedarf auch gemeinsam tauschen und nutzen können." Dazu müsse man die Spielregeln für marktbeherrschende Plattformen verschärfen und den Markt- und Datenzugang von Wettbewerbern verbessern. "Das hält die Märkte offen und verbessert die Chancen für Innovation", sagte Altmaier.

"Für die Soziale Marktwirtschaft und für die Ordnungspolitik brauchen wir Spielregeln, die allen gemeinsam sind und wo sich jeder darauf verlassen kann, dass dort, wo Transparenz drauf steht, auch Transparenz drinnen ist." Wichtig sei es auch, dass bei der Plattformökonomie faire Marktbedingungen hergestellt werden.

Bislang ist besonders Google wiederholt von der Europäischen Kommission wegen unfairer Wettbewerbspraxis kritisiert worden. Altmaier hat daraus Konsequenzen gezogen. "Deshalb haben wir vorgesehen, dass wir in Zukunft auch Plattformunternehmen mit marktübergreifender Bedeutung untersagen können, auf der Plattform Angebote von Wettbewerbern und eigene Angebote in der Darstellung von Suchergebung ungleich zu behandeln", so Altmaier in seiner Rede. "Der Verbraucher soll entscheiden, was das beste Produkt ist. Dafür braucht er eine diskriminierungsfreie Möglichkeit der Information."

So sollen mittelständische Unternehmen in Zukunft einen Anspruch auf wettbewerbsrechtliche Bewertungen geplanter Kooperationen durch das Bundeskartellamt erhalten, was auch bei der gemeinsamen Nutzung von Daten und beim Aufbau von Plattformen gelte.

Deutschland und Europa haben beim Thema Datenökonomie Nachholbedarf. Dieser Wirtschaftsbereich wird von den US-Unternehmen Google, Amazon und Microsoft dominiert, wo andere Maßstäbe als die des europäischen Datenschutzes angelegt werden. Es gibt in Berlin, aber auch innerhalb der Europäischen Union zunehmend die Sorge, dass Europa bei der Nutzung der Daten, die als Rohstoffe des 21. Jahrhunderts gesehen werden, den Anschluss an die USA, aber auch China verlieren könnte.

October 29, 2019 06:33 ET (10:33 GMT)

