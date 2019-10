Für den Schweizer Schriftsteller Lukas Bärfuss, der als Jugendlicher früh auf sich allein gestellt war, ist das Schreiben nach eigenen Angaben "der Weg hinein in die Gesellschaft". Früher sei viel Schlechtes über ihn gesagt worden, sagte Bärfuss dem "Zeitmagazin".



Er sei der "Sohn eines Zuchthäuslers". Ich wollte mir einen eigenen Namen, eine eigene Identität schaffen." Bücher hätten ihm gezeigt, "dass die Welt größer war als mein augenblickliches Elend". Mit der Literatur und dem Theater habe er sich später "verwandeln" können. Der Schweizer erhält am 02. November in Darmstadt den mit 50.000 Euro dotierten Georg-Büchner-Preis.