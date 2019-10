Köln (ots) -Der Comedian und Autor David Kebekus ist seit heute (29. Oktober)jeden Dienstag mit seinem eigenen Comedy-Format in 1LIVE zu hören. In"Scheiße, aber geil!" beschäftigt er sich mit vielen Situationen imLeben, die zwei Seiten haben: Fliegen ist schädlich für die Umwelt,aber wenn das Billigflieger-Angebot in den Süden lockt, nimmt man dasnatürlich mit. Das neue Smartphone ist unter widrigenArbeitsbedingungen hergestellt worden? Wir wollen es aber trotzdemhaben. Die Dinge sind eben nicht so einfach, wie man denkt. "Auch inschlimmen Momenten kann man manchmal noch etwas positives entdecken.Darum geht es. Manches ist einfach Scheiße, aber trotzdem auchirgendwie ein bisschen geil", findet David Kebekus. Konsequent zusein ist anstrengend, aber es zu versuchen wichtig.Geboren in Bergisch Gladbach, steht er als Comedian auf der Bühne -hat aber auch schon viele Erfahrungen hinter den Kulissen gesammelt.David Kebekus führte Regie und schrieb unter anderem für die"Heute-Show", "PussyTerror TV" und das "Neo Magazine Royale". CarolinKebekus sagt über ihren Bruder, er sei der lustigste Mensch, den siekenne.David Kebekus war bereits mit der 1LIVE Hörsaal-Comedy 2019 auf Tourund hat am 26. Oktober über 14.000 Menschen bei der 1LIVE KölnComedynacht XXL zum Lachen gebracht.Weitere Infos:https://www1.wdr.de/radio/1live/comedy/scheisse-aber-geil/index.htmlFotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4417459