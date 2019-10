Palladium mit immer neuen Rekorden. Während Gold eher konsolidiert. Oder kommt da noch was? Was sind die Erwartungen an das Restjahr, wie die Aussichten für Anfang 2020? Michael Blumenroth von der Deutschen Bank im Gespräch... Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/