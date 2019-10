Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Vor allem die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison gibt den Takt für die Märkte vor. Dazu kommt am Mittwoch das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank. Hier wird von Investoren mehrheitlich mit einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet - es wäre die dritte im laufenden Jahr. Zum Wochenausklang steht dann noch der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober auf der Agenda.

Am Vortag hatte der S&P-500 erstmals seit drei Monaten wieder einen neuen Rekordstand markiert. Seit Beginn des Jahres steht ein Plus von 21 Prozent zu Buche - wobei dieses mehrheitlich in den ersten vier Monaten des Jahres erzielt wurde. "Ich denke, der Markt hatte eine Rezession mehrheitlich eingepreist, und diese Erwartung dürfte sich geändert haben", sagt Michael Mullaney, Director of Global Market Research bei Boston Partners.

Aktuell gibt der Future auf den S&P-500 um 0,1 Prozent nach. Impulse könnten eine halbe Stunde nach Handelsbeginn auch vom Index des Verbrauchervertrauens für Oktober ausgehen, bei dem ein Anstieg erwartet wird.

Für leichte Enttäuschung sorgten die am Montag nachbörslich veröffentlichen Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet. Das Unternehmen hatte von kräftig wachsenden Online-Werbeeinnahmen berichtet, jedoch auch von steigenden Kosten. Unter dem Strich schnitt Alphabet schlechter ab als erwartet. Die Aktie ist vor der Startglocke noch nicht aktiv, nach Handelsende gaben die Papiere um 1,4 Prozent nach.

Licht und Schatten enthielten die Quartalszahlen von T-Mobile US. Der Umsatz fiel dabei geringer aus als prognostiziert, das Ergebnis dagegen besser. Die Aktien verloren nachbörslich 0,4 Prozent. Nach Handelsende am Dienstag wird unter anderem Advanced Micro Devices einen Blick in die Bücher gewähren. Am Mittwoch folgen dann die Quartalszahlen von Apple und Facebook.

