SchweizPfäffikon (ots) - Alturos Destinations ist es mit Peaksolution und in Zusammenarbeit mit Smart Pricer gelungen, einen Webshop für die Aletsch Bahnen AG zu entwickeln, der in der Wintersaison 2019/20 erstmalig ein dynamisches Preiskonzept von Ski- und Bergbahntickets ermöglicht. Mit dem neuen Ticketsystem reagiert die Aletsch Bahnen AG auf die veränderten Kundenbedürfnisse im digitalen Markt.Mit dem neuen Webshop führen wir dynamische Preise ein. Wer früh und online bucht, der kann sich so äusserst attraktive Preise sichern. Mit dem moderneren Webshop bieten wir unseren Gästen einen unkomplizierten und attraktiven Zugang zu unseren Angeboten. Der Webshop shop.aletschbahnen.ch wurde komplett neu aufgebaut und auf die Bedürfnisse der Gäste angepasst.Alturos Destinations hat es damit geschafft, das Konzept für individuelle und dynamische Preisstrukturen für das Produktsortiment in einem Peaksolution Shop wesentlich auszubauen und zu flexibilisieren. Konzentriert sich das dynamische Pricing derzeit noch auf Skitickets, kann die Preisstrategie in Zukunft auf andere Produktgruppen ausgeweitet werden.Dynamische Preisgestaltung in EchtzeitSmart Pricer automatisiert Preisoptimierungen mithilfe von Big-Data Analysen und ermöglicht Skigebieten dadurch Ticketumsätze zu verbessern und Besucherströme zu leiten. Auf Basis der von den Aletsch Bahnen festgelegten Preiskriterien, aktualisiert der Yield Pricing Kalender dynamisch und tagesaktuell die Preise im neuen Peaksolution Shop der Aletsch Bahnen. Die Abweichungen vom Standardpreis werden angezeigt, dadurch bleiben die Preisänderungen jederzeit transparent und für den Kunden nachvollziehbar.Neue Chancen im PreismarketingDie dynamische Preisgestaltung des Skiticketverkaufs bietet ein innovatives Preismarketing für das Skigebiet. In saisonschwachen Zeiten hat die Region die Möglichkeit, mehr Kunden durch eine niedrigere Preisgestaltung zu generieren.Peaksolution bietet beispielsweise die Möglichkeit auf Frühbucher preislich einzugehen oder kurzfristig auf Schlechtwetterprognosen mit niedrigeren Preisen zu reagieren. Der dynamische Pricing Algorithmus ermöglicht die individuelle Preisanpassung an unterschiedlichste Umstände und Gegebenheiten.Langfristige Digitalisierungskooperation mit der Aletsch ArenaDer Peaksolution Shop soll nur der Anfang einer langfristigen Digitalisierungskooperation zwischen Alturos Destinations und der erfolgreichen Tourismusregion Aletsch Arena, im gewaltigen Massiv des Aletsch Gletschers, sein.Unsere innovative Skipassverkaufslösung ist ein erster, bedeutender Schritt in eine mit der Aletsch Arena geplante, langfristige Digitalisierungskooperation. Wir freuen uns diese bedeutende Schweizer Tourismusregion erfolgreich in eine digitale Zukunft führen zu können.Frühbucher können ab sofort Skitickets für die anstehende Wintersaison 2019/20 im neuen Peaksolution Shop https://shop.aletschbahnen.ch/ der Aletsch Bahnen zu Vorteilspreisen erwerben.Factbox Alturos DestinationsAlturos Destinations ist ein internationaler Key Player, welcher mit seinen Lösungen für eine perfekte Planung und Umsetzung von Digitalisierungsstrategien im Tourismus sorgt.Mit Skiline, der grössten Wintersport-Community der Welt, ist Alturos Destinations Marktführer im Bereich des digitalen Entertainments im Wintersport. Mit Skiline lassen sich emotionale Erlebnisse inszenieren, wobei sich die Gäste aufgrund der spektakulären Bilder noch lange an ihren Aufenthalt erinnern. Mit EMMA bietet Alturos Destinations eine voll integrierte Plattform zur individuellen digitalen Gästekommunikation an. Mit persönlichem und digitalem Content eröffnen sich viele neue Möglichkeiten im Marketing.Alturos Destinations hat sich mit Peaksolution dem digitalen Vertrieb von Dienstleistungen über einen One-Stop-Shop im Internet verschrieben und nimmt damit die Führungsrolle im Bereich des touristischen E-Commerce alpiner Regionen ein.Kontakt:Christian MairitschAlturos Destinations AGchristian.mairitsch@alturos.com+41 55 417 4782https://www.alturos.comOriginal-Content von: Alturos Destinations, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100062848/100834969