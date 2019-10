Verträge in Polen, der Ukraine, Rumänien und Israel unterzeichnet, über weitere wird derzeit verhandelt

Mobidiag Ltd., ein Molekulardiagnostikunternehmen mit komplementären Plattformen für Antibiotikaresistenzen und andere Bereiche mit hohem diagnostischem Bedarf, gibt heute den Abschluss neuer Exklusivverträge mit internationalen Partnern für den Vertrieb seiner Produkte Amplidiagund Novodiagin Europa und im Nahen Osten bekannt.

Mobidiag hat Exklusivverträge für den Vertrieb von Amplidiag und Novodiag mit ALAB Ltd. für Polen und die Ukraine, BIOgenetiX für Rumänien und Theranostica Ltd. für Israel unterzeichnet.

Tuomas Tenkanen, CEO von Mobidiag, sagte: "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere kommerzielle Aufstellung auf weitere internationale Gebiete ausgedehnt haben. Unsere äußerst vielseitigen und komplementären Diagnostiklösungen Amplidiag und Novodiag gewinnen international weiter an Zugkraft. Wir stehen mit mehreren Vertriebspartnern in verschiedenen internationalen Märkten aktuell im Gespräch, da Kunden auf der Suche nach schnellen, präzisen und erschwinglichen Diagnoselösungen für eine Vielzahl von Infektionskrankheiten sind."

Gilda Cristea, Imports Manager von BIOgenetiX, kommentierte: "Die Zusammenarbeit mit Mobidiag in Rumänien ist eine großartige Gelegenheit für BIOgenetiX. Die Eindämmung von Infektionen und Identifizierung von antibiotikaresistenten Krankheitserregern sind im klinischen Umfeld immer von großer Bedeutung. Mobidiag bietet eine große Bandbreite einfach zu bedienender Produkte mit hoher diagnostischer Präzision, die zudem erschwinglich sind. Diese Produkte sind für das allgemeine Management von Patienten und Krankenhäusern sehr wichtig und bieten unserer Meinung nach eine große Chance für die Zukunft."

Amnon Hezkaya CEO von Theranostica, ergänzte: "Wir freuen uns sehr über den Beginn der Partnerschaft zwischen Theranostica und Mobidiag. Mobidiag könnte mit seiner Lösung Novodiag für israelische Kunden, die klinische Labore betreiben, transformativ sein, denn es handelt sich um ein erschwingliches System, das rasch Ergebnisse aus Proben liefert und zudem mehrere Zielmoleküle gleichzeitig testen kann."

- Ende -

Hinweise für Redaktionen

Über Mobidiag Ltd

Mobidiag ist ein umsatzgenerierender, wachstumsstarker Anbieter von Molekulardiagnostiklösungen mit komplementären Plattformtechnologien, die die unterschiedlichen diagnostischen Bedürfnisse von Kunden in verschiedenen Gesundheitsbereichen erfüllen können. Von Anfang an auf einfache Handhabung und Eignung für die Herstellung in großem Maßstab ausgerichtet, bieten die Plattformen Amplidiag und Novodiagvon Mobidiag eine Kombination aus hoher Qualität und Erschwinglichkeit und ermöglichen eine breite Anwendung sowohl für das Massenscreening als auch hochspezifische syndromale Tests bei verschiedenen Indikationen. Das äußerst vielseitige Produktangebot des Unternehmens ermöglicht eine breite Anwendung der molekularen Diagnostik, um die globale Herausforderung der Antibiotikaresistenz und anderer unerfüllter diagnostischer Anforderungen zu bewältigen. Der anfängliche Fokus von Mobidiag lag auf Lösungen für Magen-Darm-Erkrankungen und Supererreger, mit denen das Unternehmen über den Direktvertrieb und Vertriebspartner schnell eine führende Position in den europäischen Märkten aufgebaut hat.

Mobidiag beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter und hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland, sowie Tochtergesellschaften in Frankreich, Großbritannien und Schweden. Weitere Informationen finden Sie unter www.mobidiag.com

Über ALAB Ltd.

ALAB Ltd. aus Warschau (Polen) ist ein auf den Labormarkt in Polen und der Ukraine spezialisiertes Unternehmen. ALAB Ltd. ist Mitglied der ALAB GROUP, der ALAB LABORATORIA, ein wichtiger Marktakteur in der Routine- und Spezialdiagnostik, sowie ALAB PLUS, ein im Bereich der Histopathologie tätiger Labordienst, angehören. Seit 25 Jahren übt ALAB Ltd. Handels- und Dienstleistungsaktivitäten für öffentliche und private Einrichtungen aus. Das Spezialgebiet des Unternehmens ist die umfassende Ausstattung von Laborräumen in den Bereichen Biotechnologie, Molekularbiologie, Physikochemie, Mikrobiologie und Diagnostik.

Über BIOgenetiX

BIOgenetiX ist ein Vertriebsunternehmen für Medizinprodukte in Rumänien. Das Unternehmen bietet Produkte und technische Betreuung für Labore, die molekularbiologische Diagnosetests durchführen. BIOgenetiX bedient sowohl staatliche als auch private Kliniken, Labore und Krankenhäuser. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und ist derzeit eines der bedeutendsten rumänischen Unternehmen im Vertrieb von Medizinprodukten. BIOgenetiX bietet ein spezielles Programm im Bereich der Prävention und Eindämmung von Infektionen. Das Unternehmen legt den Schwerpunkt darauf, den Kunden fortschrittlichere Technologien für die Molekulardiagnostik und Identifizierung von Resistenzgenen anzubieten.

Theranostica Ltd

Theranostica Ltd. wurde 2010 gegründet und ist ein führendes israelisches Vertriebsunternehmen innovativer klinischer Diagnostiklösungen aus den USA, Europa und Asien. In den letzten neun Jahren hat Theranostica dem israelischen Gesundheitssystem erfolgreich Dutzende neuer Technologien zur Verfügung gestellt, die zu einem besseren Arzneimittelangebot beigetragen haben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191029005581/de/

Contacts:

Johanna Sarapää, Marketing Communications

+358 10 2054 771

marketing@mobidiag.com

Consilium Strategic Communications

Chris Gardner, Matthew Neal, Chris Welsh

T: +44 (0)203 709 5700

mobidiag@consilium-comms.com