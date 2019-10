Porsche passt sich dem Zeitgeist an: Ab sofort verkauft der Sportwagenhersteller seine Fahrzeuge auch online. Andere Autobauer haben die Onlinestrategie schon länger im Blick, nun zieht auch Porsche nach: Ab sofort können Autos auch im Internet gekauft werden. Wie Porsche in einer Pressemitteilung vermeldet, habe man gemeinsam mit den 88 Porsche-Zentren in Deutschland einen digitalen Vertriebsmarkt eröffnet. Darüber könnten Kunden nun "die wesentlichen Schritte zum Kauf oder Leasing eines Fahrzeugs ...

