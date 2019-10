Mieten und Kaufpreise kennen kein Halten und immer öfter rufen die Deutschen deshalb nach dem Staat. Dabei ist der für die Misere zumindest mitverantwortlich.

Für die Zehntausende, die es in Berlin auf die Straße treibt, aber auch für viele andere Deutsche ist klar: Die Wohnkrise kann nur durch einen gelöst werden. Den Staat. Der soll große Wohnungsgesellschaften wie die Deutsche Wohnen enteignen und am liebsten auch sonst stärker eingreifen. Der Mietendeckel in Berlin ist von einer linken Phantasie zur Realität geworden und viele würden ihn gerne auf ganz Deutschland ausweiten.

Diese Sehnsucht nach dem starken Staat hat ihre Gründe, verspricht sie doch eine einfache Lösung. Das Problem ist nur: Der Staat kann diese einfache Lösung nicht bieten. Mehr noch: Er hat die Probleme, vor denen er die Bürger nun retten soll, erst mitgeschaffen.

Das verdeutlicht das neue Schwarzbuch des Bunds der Steuerzahler, das am Dienstag in Berlin vorgestellt wurde. Erstmals enthält es neben den üblichen Fällen von Steuerverschwendung ein ganzes Kapitel, das sich dem Thema Wohnpolitik widmet.

Der Grundtenor ist klar: Der Staat setzt heute auf Anreize wie Baukindergeld oder Regelkorsetts wie Mietbegrenzungen. Am meisten Einfluss auf das Wohnen hätte er aber den Steuerexperten zufolge, wenn er an der Steuerschraube drehen würde. "Entlastungspotenzial besteht vor allem bei der Grund-, Strom-, Mehrwert- und Grunderwerbsteuer", schreiben die Autoren. So kamen voriges Jahr sowohl an Grundsteuer als auch an Grunderwerbsteuer jeweils mehr als 14 Milliarden Euro ...

