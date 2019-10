Nach dem Bühnensturz von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat Regierungssprecher Steffen Seibert dem CDU-Politiker im Nahmen der Bundesregierung eine schnelle Genesung gewünscht. "Was für ein Schreck. Wir alle in der Bundesregierung wünschen Ihnen von Herzen gute Besserung und freuen uns darauf, wenn Sie hoffentlich bald wieder mit voller Kraft für Ihre Themen kämpfen können", schrieb Seibert am Dienstagnachmittag bei Twitter.



Altmaier war am Dienstagvormittag beim Digitalgipfel der Bundesregierung in Dortmund von der Bühne gestürzt. Er war beim Verlassen der Bühne auf der Treppe gestolpert. Im Anschluss musste er ärztlich versorgt werden.



Der Minister wurde Medienberichten zufolge mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Er soll bei Bewusstsein gewesen sein. Der genaue Gesundheitszustand Altmaiers war zunächst weiter unklar.