Baden-Baden / Offenburg (ots) - SWR Musikshow "Weihnachten mit Andy Borg" / 7. Dezember 2019, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / u. a. mit Beatrice Egli, Tom Gaebel, Roberto Blanco, Hansi KrausAndy Borgs Weinstube ist weihnachtlich geschmückt: ein großer Weihnachtsbaum, ein knisternder Kamin, funkelnde Geschenke, Tannenzweige, Lichterglanz. Gastgeber Andy Borg empfängt in der vorweihnachtlichen Spezialausgabe der SWR Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg" die Stars Beatrice Egli, Tom Gaebel, Semino Rossi, Roberto Blanco, Hansi Kraus, Comedian Heinrich del Core und viele andere. Zu sehen am Samstag, 7. Dezember 2019, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Beatrice Egli, Roberto Blanco, Hansi Kraus und Heinrich del Core "Weihnachten mit Andy Borg" am 7. Dezember 2019 ist die Dezember-Ausgabe der beliebten SWR Show "Schlager-Spaß mit Andy Borg". Sänger und Gastgeber Andy Borg empfängt in dieser Spezialausgabe seiner Schlager-Show bekannte Stars sowie Sängerinnen und Sänger aus der Schlager- und Volksmusik-Szene. Sie alle bringen ein Weihnachtslied mit: ein altes, traditionelles oder einen amerikanischen Klassiker. Dazwischen werden zusammen mit Kindern Weihnachtsplätzchen gebacken und schöne Erinnerungen mit den Gästen ausgetauscht.Heimelige, gemütliche AtmosphäreBei dem humorvollen und charmanten Gastgeber Andy Borg gibt es bei aller Weihnachtsromantik natürlich auch immer viel zu lachen. "Weihnachten mit Andy Borg" - das ist ein emotionaler, ergreifender und heiterer Musikabend mit vielen vertrauten Weihnachtsliedern von bekannten Künstlerinnen und Künstlern in heimeliger, gemütlicher Atmosphäre.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 7. Dezember, 20:15 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen unter: http://swr.li/swrfernsehen-weihnachten-mit-andy-borgFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/4417578