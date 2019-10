Hannover (ots) - In Bremen werden am Reformationstag (31. Oktober) um 9.50 Uhr die Kirchenglocken läuten und an den Beginn der Reformation durch Martin Luther (1483-1546) und die Entstehung der evangelischen Kirche vor 502 Jahren erinnern. Anschließend lädt die Bremische Evangelische Kirche zu einem bunten Veranstaltungsprogramm unter dem Motto einfachfrei ein. Auch in vielen anderen Landeskirchen wird es am 31. Oktober zahlreiche Veranstaltungen geben. Insbesondere in den Landeskirchen, in denen der Tag ein gesetzlicher Feiertag ist, gibt es viele Gottesdienste, Konzerte und Diskussionsveranstaltungen."Der Reformationstag soll ein Fest der Gemeinden sein. Ein Fest, bei dem wir uns auf Jesus Christus als den Grund unseres Glaubens zurückbesinnen, uns aber auch gemeinsam Zeit nehmen, um über die Zukunft unserer Kirche nachzudenken", sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Er freue sich aber auch darüber, dass der Reformationstag insbesondere dort, wo er als gesetzlicher Feiertag verankert ist, über die Kirche und Gemeinden hinaus an gesellschaftlicher Bedeutung gewonnen habe.In der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers gibt es in vielen Gemeinden Gottesdienste, Konzerte und andere Veranstaltungen. Ein ökumenischer Gottesdienst mit einer Gastpredigt zum Thema "Wahrheit" von Lutz Marmor, Intendant des Norddeutschen Rundfunks (NDR), Bischöfin Kirsten Fehrs, Hauptpastor Dr. Jens-Martin Kruse und ökumenischen Gästen wird in der Hamburger Hauptkirche St. Petri gefeiert.In Bundesländern, in denen kein arbeitsfreier Tag ist, haben die Landeskirchen teilweise ihre zentralen Veranstaltungen auf die Abendstunden gelegt. So gibt es beispielsweise in der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau um 18 Uhr eine zentrale Reformationsfeier in der Wiesbadener Lutherkirche.Junge Gemeinden auf dem Gebiet der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland (EKM) laden zur sogenannten ChurchNight ein. Mit Gottesdiensten, Workshops, Filmen und Aktionen wird damit der 31. Oktober als Geburtstag der evangelischen Kirche gefeiert.In Wittenberg wird am 31. Oktober ein Reformations-Fest mit zahlreichen Gottesdiensten und Veranstaltungen gefeiert. In diesem Rahmen wird die Stellvertretende Ratsvorsitzende, Präses Annette Kurschus, um 11.30 Uhr in der Schlosskirche predigen (www.wittenberger-reformationsfest.de).Weitere Veranstaltungen und Informationen zum Reformationstag: https://www.ekd.de/Reformationstag-10834.htmHannover, 29. Oktober 2019Pressestelle der EKDAnnika LukasPressekontakt:Carsten SplittEvangelische Kirche in DeutschlandPressestelleStabsstelle KommunikationHerrenhäuser Strasse 12D-30419 HannoverTelefon: 0511 - 2796 - 269E-Mail: presse@ekd.deOriginal-Content von: EKD Evangelische Kirche in Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55310/4417572