Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volvo B nach einem Treffen mit dem Management auf "Buy" mit einem Kursziel von 196 schwedische Kronen belassen. Dieses habe sich zuversichtlich für den nordamerikanischen Markt gezeigt, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Als Gründe habe der schwedische Nutzfahrzeughersteller einen höheren Service-Anteil am Gesamtgeschäft und Kostenmaßnahmen genannt./bek/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2019 / 09:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0079 2019-10-29/13:04

ISIN: SE0000115446