Für eine Büroimmobilie zwischen Düsseldorf und Essen hat die publity AG (WKN: 697250) einen namhaften Mieter gewonnen. Auf 1.400 Quadratmetern wird thyssenkrupp für fünf Jahre einziehen. publity-Vorstand Frank Schneider sieht den Deal als neuerlichen Erfolgsbeweis für die Konzernstrategie und zeigt sich zuversichtlich, den Vermietungsstand der im Februar erworbenen Immobilie "zügig weiter zu erhöhen".

Aktien der publity AG gehören in 2019 zu den absoluten Überfliegern unter den deutschen Nebenwerten. Rückblickend steht in 12 Monaten an der Börse eine Kursverdopplung für das Unternehmen, das bald in den Prime Standard wechseln will. publity würde mit dem Eintritt in den regulierten Markt formal in den Kandidatenkreis zur Aufnahme von beispielsweise in den SDAX vorrücken.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...