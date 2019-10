Erst Bitcoin, Ethereum, Ripple und Co., nun auch noch Facebooks Libra: Kryptowährungen sind wieder angesagt, sogar die Politik mischt sich jetzt ein. Was das perspektivisch für Anleger bedeutet.

Die noch junge Anlageklasse der Krypto-Assets hat aufregende Zeiten hinter sich: 2017 schossen die Kurse von Bitcoin, Ethereum und Co. in schwindelerregende Höhen. Viele Anleger wollten auf den Zug aufspringen; manche hatten Glück und realisierten traumhafte Renditen, andere stiegen bei Höchstkursen ein und mussten herbe Verluste hinnehmen, als 2018 die Kurse deutlich nachgaben. Seit Kurzem ist das Thema nun wieder in aller Munde: Verständlich, denn die Preise vieler Kryptowährungen - allen voran das "Leit-Asset" Bitcoin - haben sich seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.

Libra: Weckruf für die Geldpolitik

Auslöser vieler kontroverser Diskussionen ist der Internet-Gigant Facebook, der mit Libra eine eigene Kryptowährung auf den Markt bringen will. Und auch wenn sich Libra in vielen Punkten grundlegend von dezentralen Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum unterscheidet, so belegt es doch die Relevanz des Themas. Der Vorstoß von Facebook war für viele Politiker und Notenbanker ein Weckruf: Selbst wenn nur ein kleiner Teil der über zwei Milliarden Nutzer des sozialen Netzwerks tatsächlich dessen private Kryptowährung nutzen dürfte, könnte das die Kraftverhältnisse der Finanzwelt gehörig durcheinanderwirbeln.

Die Bundesregierung hat prompt reagiert: In der kürzlich veröffentlichten Blockchain-Strategie verlautete sie, man würde sich dafür einsetzen, dass private "Stablecoins" - so der Fach-Terminus für wertstabile Kryptowährungen wie etwa Libra - staatlichen Währungen nicht den Rang ablaufen. Das klingt etwas nach Trotzreaktion, denn pauschale Verbote sind meistens ein Irrweg. Gleichwohl: Mit Veröffentlichung der Blockchain-Strategie hat die Bundesregierung Farbe bekannt und Investitionen in Blockchain-Technologien quasi zur Chefsache gemacht. Das heißt konkret: Dezentrale ...

