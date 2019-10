München (ots) - Ganz im Süden sorgte ein Nordlicht für Furore: Uwe Bindernagel aus Handewitt bei Flensburg gewann beim SKL Millionen-Event der SKL-Lotterie im bayerischen Murnau am Staffelsee den Hauptgewinn von 1 Million Euro. Unterstützt wurde der 72-Jährige dabei von Schauspielerin Bettina Zimmermann, die er im Finale zu seiner persönlichen Glücksfee gewählt hatte. Überhaupt scheint der Gewinner einen guten Draht zum Glück zu haben: Er spielte zum allerersten Mal bei der SKL-Lotterie und wurde gleich für den Event ausgelost. Jetzt will sich der sympathische Rentner mit seiner Frau erst mal einen Urlaub auf Mallorca gönnen, den ersten seit über zwölf Jahren. Ansonsten bleibt er, wie er ist - bescheiden.Das SKL Millionen-Event bescherte dem Hobby-Angler aus Schleswig-Holstein den zweifellos größten Fang seines Lebens. Und da kommt auch ein ansonsten eher zurückhaltender Norddeutscher ins Jubeln. "So etwas Tolles wie hier, die zwei Tage, habe ich bisher noch nie erlebt", freute er sich. Sofort nach dem Gewinn rief Uwe Bindernagel seine Frau an, die eigentlich nicht wollte, dass er überhaupt an dem Event teilnimmt, da sie dachte, es sei ein Scherz. So kostete es ihn etwas Überzeugungsarbeit, die frohe Nachricht per Telefon zu übermitteln - die mit den Worten begann: "Sitzt Du gut?". Er selbst saß da noch auf dem Sessel der Finalziehung. Schnell brach auch am anderen Ende der Leitung Jubel aus.Sein Berufsleben verbrachte der vierfache Vater und Großvater bei der Bundeswehr. Seinen Traumjob, wie er sagt, hat er seinerzeit mit einem bemerkenswerten Motiv gewählt: Er wollte etwas mit Jugendlichen zu tun haben, die Arbeit mit ihnen würde viel Spaß bringen, so die Erwartung damals. Er schlug die Offizierslaufbahn ein, schloss alle Lehrgänge als einer der Besten ab und fand "genau den Job, den ich immer machen wollte", freut er sich noch heute.Der letzte große Urlaub war 2007Als Ruheständler wurde er nun zum Millionär, gefeiert von den anderen Kandidatinnen und Kandidaten des SKL Millionen-Events, doch Uwe Bindernagel bleibt bescheiden. Sein letzter großer Urlaub sei 2007 in der Türkei gewesen, erzählt er. Seine Familie habe ihm Mallorca empfohlen, also werde er sich mit seiner Frau jetzt dort Ferien gönnen. Einen Teil des Gewinns will er unter seinen Kindern und Enkelkindern verteilen, darüber hinaus das Darlehen für sein Auto abbezahlen und den Rest einfach "zur Seite legen".Mit Bier, Schokolade und König Ludwig zur MillionTief im Süden Deutschlands hat Uwe Bindernagel das Glück gefunden. Das Spiel um die Million begann für die 20 Kandidatinnen und Kandidaten im Kloster Ettal bei Garmisch-Partenkirchen. Nicht nur 1.500 Euro waren allen von Anfang an sicher, sondern auch die Erinnerung an ein im wahrsten Sinne goldenes Oktober-Wochenende.Als prominente Glückspaten wurden sie vom Schauspielerpaar Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger in vier Spielrunden unterstützt, die vom charmanten Eric Schroth moderiert wurden. Zunächst einmal ging es - wie sollte es in Bayern anders sein - um Bier. Zehn Flaschen, die den Kandidatinnen und Kandidatin zugelost wurden, waren mit Wasser gefüllt, zehn weitere mit Gerstensaft. Wer den bekam, war eine Runde weiter.In Runde 2 deckten die Glückspaten für ihre Teams Spielkarten auf, bis die Karte mit der Abbildung König Ludwigs gefunden war. Das Team mit der Märchenkönig-Karte kam weiter - es war das von Bettina Zimmermann, dem auch Uwe Bindernagel zugelost wurde. Sie sollte ihm bis zum Finale treu bleiben. Die Schokoladenmanufaktur Krönner war die dritte Etappe auf dem Weg zur Million: Den verbliebenen fünf Kandidatinnen und Kandidaten wurden Schokoladenkugeln zugelost, doch nur in zweien waren goldene Kügelchen - wer die vorfand, durfte weiter auf die Million hoffen.Im Finale traf Uwe Bindernagel auf Hilde Gar aus Egling bei Wolfratshausen. Die hatte schon zuvor entschieden: "Ich wusste, dass ich weiterkommen werde, so lange ich neben Uwe Bindernagel stehe. Schon im Spiel 2 stand ich neben ihm - er ist einfach ein Glückspilz." Und das blieb er bis zum Schluss. Entscheidend im Finale war, ob eine Kugel mit einer geraden oder einer ungeraden Zahl aus der Lostrommel fällt. Das goldene Händchen für den Norddeutschen hatte wieder Bettina Zimmermann: Sie loste ihm den goldenen Sessel für die geraden Zahlen zu - und aus der Trommel fiel die 14. Ein neuer SKL-Millionär war gekürt.Den großen Glücksmoment von Uwe Bindernagel gibt es ab sofort auf skl.de zu sehen. Hier finden Sie auch weitere Informationen zum SKL Millionen-Event.Über das SKL-Millionenspiel und die GKL:Das SKL-Millionenspiel ist ein Produkt der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL). Die GKL, eine Anstalt öffentlichen Rechts mit Sitz in Hamburg und München, veranstaltet die deutschen Klassenlotterien im Auftrag aller Bundesländer. Die GKL wird vertreten durch ihren Vorstand Günther Schneider (Vorstandsvorsitzender) und Dr. Bettina Rothärmel.SKL-Spielerinnen und -Spieler haben ab einem Mindesteinsatz von 15 Euro pro Monat laufend die Chance auf Geldgewinne von bis zu 16 Millionen Euro - staatlich garantiert. Pro Jahr werden zwei SKL-Lotterien durchgeführt, die in jeweils sechs Spielabschnitte, so genannte Klassen, unterteilt sind. Die Anzahl und Höhe der Gewinne steigt von Klasse zu Klasse. Gleiches gilt für die Trefferchance. Lotteriebeginn ist immer am 1. Juni und am 1. Dezember eines Jahres. 