An insgesamt dreizehn Stationen können sich Besucher auf rund 500 qm Fläche unter anderem über Kaltwassersätze, Microrechenzentren und Komfortklimalösungen informieren.

Weitere Infopoints widmen sich dem weltweiten Service-Angebot von Stulz sowie dem umfassenden Produkt- und Lösungskonzept "One Stulz. One Source.": Stulz will damit veranschaulichen, mit einer umfassenden Modellpallette und marktgerechten, schnell verfügbaren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...