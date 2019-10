Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

+++++ AKTIENMÄRKTE (13:05 Uhr) +++++

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.031,00 -0,17% +20,57% Euro-Stoxx-50 3.619,52 -0,17% +20,59% Stoxx-50 3.273,74 -0,28% +18,61% DAX 12.926,02 -0,12% +22,42% FTSE 7.283,46 -0,65% +8,96% CAC 5.729,82 -0,01% +21,12% Nikkei-225 22.974,13 +0,47% +14,79% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 170,95 +18

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 55,16 55,81 -1,2% -0,65 +14,0% Brent/ICE 61,05 61,57 -0,8% -0,52 +10,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.486,34 1.492,11 -0,4% -5,77 +15,9% Silber (Spot) 17,63 17,84 -1,2% -0,22 +13,8% Platin (Spot) 910,26 918,83 -0,9% -8,57 +14,3% Kupfer-Future 2,68 2,68 0% 0 +1,4%

Die Ölpreise zeigen sich erneut mit Abgaben - es ist bereits der fünfte handelstag in Folge. Vor allem der überraschende Rückgang bei den wöchentlichen US-Rohöllagerbeständen hatte in der Vorwoche den Markt angetrieben. Nach Aussage der Analysten von DNB stehen vor diesem Hintergrund nun die Öllagerdaten des privaten American Petroleum Institute (API) im Fokus. Auch der Goldpreis gibt weiter nach und entfernt sich damit noch etwas deutlicher von der 1.500-Dollar-Marke.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Vor allem die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison gibt den Takt für die Märkte vor. Dazu kommt am Mittwoch das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank. Hier wird von Investoren mehrheitlich mit einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet - es wäre die dritte im laufenden Jahr. Zum Wochenausklang steht dann noch der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober auf der Agenda. Impulse könnten eine halbe Stunde nach Handelsbeginn auch vom Index des Verbrauchervertrauens für Oktober ausgehen. Für leichte Enttäuschung sorgten die am Montag nachbörslich veröffentlichen Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet. Das Unternehmen hatte von kräftig wachsenden Online-Werbeeinnahmen berichtet, jedoch auch von steigenden Kosten. Unter dem Strich schnitt Alphabet schlechter ab als erwartet. Die Aktie ist vor der Startglocke noch nicht aktiv, nach Handelsende gaben die Papiere um 1,4 Prozent nach. Licht und Schatten enthielten die Quartalszahlen von T-Mobile US. Der Umsatz fiel dabei geringer aus als prognostiziert, das Ergebnis dagegen besser. Die Aktien verloren nachbörslich 0,4 Prozent.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

13:00 US/General Motors Co (GM), Ergebnis 3Q

14:00 DE/Deutsche Börse AG, Telefonkonferenz zum Ergebnis 3Q

18:00 FR/L'Oreal SA, Umsatz 3Q

21:05 US/Mondelez International Inc, Ergebnis 3Q

21:20 US/Advanced Micro Devices Inc, Ergebnis 3Q

22:00 DE/Morphosys AG, Ergebnis 3Q

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US 15:00 Index des Verbrauchervertrauens Oktober PROGNOSE: 128,0 zuvor: 125,1 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die Berichtssaison der Unternehmen schwingt am Dienstag wieder den Taktstock an den europäischen Aktienmärkten. DAX und Euro-Stoxx-650 geben dennoch leicht nach. Damit bleibt die 13.000er Marke für den deutschen Leitindex in greifbarer Nähe. Den nächsten größeren Impuls aus dem Makro-Umfeld dürfte erst die geldpolitische Entscheidung der US-Notenbank am Mittwoch setzen. Im DAX stechen Fresenius und Fresenius Medical Care (FMC) heraus. Bei FMC ist die befürchtete Gewinnwarnung ausgeblieben, die Geschäftszahlen zum dritten Quartal haben sogar positiv überrascht. Der Kurs zieht um 5 Prozent an. Auch die Quartalszahlen des Mutterkonzerns Fresenius stoßen auf ein positives Echo. Fresenius steigen um 5,5 Prozent. Die Aktien der Deutschen Börse geben dagegen um 3,5 Prozent nach. Während der Börsenbetreiber beim Umsatz überzeugt hat, lasteten höhere Kosten auf dem Ergebnis. Beiersdorf fallen um 1,6 Prozent nach. Die Zahlen zum abgelaufenen Quartal bewegen sich zwar im Rahmen der Erwartungen. Als belastend für das Papier erweist sich aber der schwache Ausblick für die Sparte Tesa. BP reagieren mit Abschlägen von 4 Prozent auf die Veröffentlichung der Drittquartalszahlen. Varta setzt die hohe Wachstumsdynamik im dritten Quartal fort. Varta gewinnen 5,5 Prozent auf 100,40 Euro und haben damit nun erstmals die 100-Euro-Marke geknackt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7.59 Uhr Mo, 17:06 Uhr % YTD EUR/USD 1,1082 -0,14% 1,1091 1,1094 -3,3% EUR/JPY 120,68 -0,21% 120,86 120,90 -4,0% EUR/CHF 1,1030 -0,09% 1,1034 1,1049 -2,0% EUR/GBP 0,8626 -0,06% 0,8626 0,8625 -4,2% USD/JPY 108,90 -0,07% 108,98 108,99 -0,7% GBP/USD 1,2846 -0,08% 1,2857 1,2860 +0,7% USD/CNH (Offshore) 7,0611 -0,07% 7,0540 7,0625 +2,8% Bitcoin BTC/USD 9.469,76 +0,13% 9.431,51 9.368,51 +154,6%

Wenig Bewegung gibt es am Devisenmarkt. Der Euro legt nach einer zwischenzeitlichen Schwächephase nun wieder zu, bewegt sich damit aber auf dem Niveau des Vortages. Die Blicke sind auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch gerichtet, heißt es.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Börsen in Ostasien ist am Dienstag keine einheitliche Tendenz auszumachen gewesen. Zwar stützte in vielen Fällen erneut die Hoffnung auf eine Einigung im US-chinesischen Handelsstreit die Kurse, zumal die Verhandlungen nach Aussage von US-Präsident Donald Trump schneller als erwartet vorankommen, doch trat die Bilanzsaison stärker in den Vordergrund. Unter den jüngsten Quartalsausweisen von Unternehmen der Region gab es sowohl positive wie auch negative Überraschungen. Nicht zuletzt veranlasste auch die bevorstehende US-Notenbanksitzung die Anleger zur Zurückhaltung. Die chinesischen Börsen in Schanghai und Hongkong gaben leicht nach, obwohl die USA erwägen, weitere chinesische Waren von den geltenden Strafzöllen auszunehmen. Belastend habe an den chinesischen Börsen die Warnung der Regierungschefin von Hongkong, Carrie Lam, gewirkt, dass die andauernden Proteste die Sonderverwaltungszone in eine Rezession stürzen könnten, hieß es aus dem Handel. Negativ wurden Geschäftszahlen und Ausblick von Canon gewertet. Die Aktie verlor 0,8 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

In einem ruhigen Geschäft weiten sich die Risikospreads am Dienstag am europäischen Kreditmarkt leicht aus. Im Blick steht der Startschuss des neuen Anleihekaufprogramms der EZB (QE2). Die Commerzbank glaubt, dass das Unternehmens-Anleihekaufprogramm (CSPP 2) dem ersten Programm stark ähneln werde. Die Analysten gehen davon aus, dass der Kauf von Unternehmensanleihen mehr als 15 Prozent des gesamten Anleihekaufprogramms ausmachen werde, was monatlichen CSPP-Nettokäufen von 3 bis 3,5 Milliarden Euro entspreche.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

Beiersdorf bestätigt Konzernprognose - etwas vorsichtiger bei Tesa

Beiersdorf hat in den ersten neun Monaten vor allem dank des guten organischen Wachstums im Segment Consumer den Umsatz gesteigert, bremsend wirkte die Entwicklung bei Tesa. Für die Gesamtjahresziele bei Umsatzplus und EBIT-Marge sieht sich die Beiersdorf AG auf Konzernebene auf Kurs. Im Segment Tesa erwartet der DAX-Konzern aber nun, unterhalb des angepeilten organischen Umsatzwachstums zu landen. Bei Consumer dürfte es dagegen etwas besser laufen.

Auflagen nach Triebwerkspannen bei Lufthansa-Tochter Swiss

Triebwerkspannen bei der Lufthansa-Tochter Swiss haben die Luftfahrtbehörden auf den Plan gerufen: Sie ordneten an, dass Piloten der Airbus A220-Maschinen in großer Höhe vom Gas gehen müssen, wie die EU-Luftfahrtbehörde EASA am Montagabend unter Berufung auf das kanadische Verkehrsministerium mitteilte. Damit reagieren die Aufseher auf wiederholte Triebwerksausfälle bei Swiss, die zu Notlandungen führten.

Comdirect steigert Erträge deutlich

Die Comdirect AG hat im dritten Quartal von ihren handelsaffinen Kunden profitiert. Die Commerzbank-Tochter, die ihre Eigenständigkeit verlieren und in den Mutterkonzern integriert werden wird, steigerte ihre Erträge deutlich. Die Bank bestätigte die Anfang des Monats genannten vorläufigen Ergebniszahlen sowie die erhöhte Jahresprognose.

E-Zigarettenhersteller Juul streicht 500 Stellen - Kreise

Juul Labs Inc will offenbar bis Jahresende etwa 500 Jobs streichen, um das schnelle Personalwachstum etwas zu bremsen. Wie mit der Materie vertraute Informanten sagten, steht die endgültige Zahl noch nicht fest, sie könne zwischen 10 und 15 Prozent der Belegschaft ausmachen.

Roboterhersteller Kuka ächzt weiter unter schwacher Konjunktur

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

October 29, 2019 08:10 ET (12:10 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.