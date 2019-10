Exensor, ein Tochtereunternehmen von Bertin Technologies (CNIM Group), und sein Partner Siltec, haben vom polnischen Verteidigungsministerium den Zuschlag für die Lieferung von 116 Unattended Ground Sensor (UGS)-Systemen erhalten, die für Aufklärungseinsätze und Nachrichtengewinnung bestimmt sind. Der Gesamtauftragswert liegt bei über 15 Millionen Euro und die bestellten Systeme werden innerhalb des Zeitraums von 2019 bis 2022 geliefert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191029005644/de/

Exensor Unattended Ground Sensor (UGS) Systems (Photo: Business Wire)

Exensor wird die polnischen Streitkräfte mit einer vollständig integrierten und skalierbaren Sensor- und Kamera-UGS-Plattform ausstatten, einschließlich der neuesten Version des seismischen und akustischen UMRA Mini-Sensors mit austauschbarer Batterie sowie der taktischen "Scout"-Bewegungskamera mit dem "CamSight LP Thermal Imaging"-Kameramodul von Bertin.

"Wir haben bei diesem Auftrag der polnischen Streitkräfte gegen einen starken Wettbewerb mit großen internationalen UGS-Lösungsanbietern behauptet und damit die strategische Position von Exensor im Bereich Überwachungs- und Aufklärungssysteme bestätigt", sagt Marcus Rosenqvist, Vice President Sales Marketing bei Exensor Technology.

Exensor wird auf der Milipol Paris vom 19.-22. November 2019 in Halle 5, Stand G179, vertreten sein.

ÜBER EXENSOR TECHNOLOGY AB

Exensor Technology wurde 1987 gegründet und 2017 von Bertin Technologies übernommen. Exensor Technology ist ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Unattended Ground Sensor (UGS)-Systemen, die maßgeschneiderte Sensorlösungen für Kunden auf der ganzen Welt anbieten. An unserem Hauptsitz in Lund, unserem Kompetenzzentrum für Netzwerkkommunikation im Communications Research Lab in Kalmar, Schweden, und unserem Produktionsstandort in der Nähe von Basingstoke, Großbritannien, entwickeln und produzieren wir modernste, robuste UGS-Lösungen in höchster Qualität, um den hohen Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Unsere Systeme werden bei einer Vielzahl von militärischen und Heimatschutzanwendungen weltweit eingesetzt.

ÜBER SILTEC

Seit 1982 beliefert Siltec nationale und internationale Kunden mit hochverlässigen Produkten: IT-Geräte zum Schutz vertraulicher und sensibler Informationen; Stromerzeuger für niedrige und hohe Spannungen sowie USV-Systeme und Speziallösungen für uniformierte Kräfte und zentrale nationale Einrichtungen.

Im Jahr 2012 hat Siltec eine neue Abteilung für Speziallösungen gegründet, die sich an eine breite Gruppe von Geschäftskunden richtet, insbesondere in den Bereichen technisches Design und Geräteimplementierung und -integration. Die größten Vorteile des Unternehmens sind: mehrjährige Erfahrung, Zugang zu hochmodernen technischen Lösungen und hochqualifiziertem Personal.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191029005644/de/

Contacts:

Pressekontakt

Frédérique Vigezzi

frederique.vigezzi@gootenberg.fr

Tel.: 33 1 43 59 29 84