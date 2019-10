Der Vorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, sieht in Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) einen möglichen Kanzler. "Ich würde mir wünschen, dass Jens Spahn als fleißiger und sehr durchsetzungsstarker Minister noch mehr Verantwortung in unserem Land hätte. Er hat dem Thema Gesundheit und Pflege einen neuen Stellenwert gegeben. So etwas hat es in den letzten Jahren nicht gegeben", sagte Kuban der Wochenzeitung "Die Zeit".



Auf die Frage, ob Spahn auch eine Bundesregierung anführen könnte, sagte der JU-Vorsitzende: "Die Frage stellt sich aktuell nicht. Aber das Zeug dazu hat er sicherlich."



Im Zusammenhang mit seinem Vorstoß zur Klärung der Führungsfrage im Parteivorstand am Montag sagte Kuban, er werfe "die Themen auf, die viele Menschen innerhalb und außerhalb der Partei bewegen". Viele Wähler seien verunsichert, "weil momentan nicht klar ist, wer für uns in das Rennen um die Kanzlerschaft geht".