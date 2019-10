NEW YORK (Dow Jones)--Mit einem moderaten Minus dürfte die Wall Street in den Handel am Dienstag starten. Vor allem die weiter auf Hochtouren laufende Berichtssaison gibt den Takt für die Märkte vor. Dazu kommt am Mittwoch das Ergebnis der Sitzung der US-Notenbank. Hier wird von Investoren mehrheitlich mit einer weiteren Zinssenkung um 25 Basispunkte gerechnet - es wäre die dritte im laufenden Jahr. Zum Wochenausklang steht dann noch der US-Arbeitsmarktbericht für Oktober auf der Agenda.

Am Vortag hatte der S&P-500 erstmals seit drei Monaten wieder einen neuen Rekordstand markiert. Seit Beginn des Jahres steht ein Plus von 21 Prozent zu Buche - wobei dieses mehrheitlich in den ersten vier Monaten des Jahres erzielt wurde. "Ich denke, der Markt hatte eine Rezession mehrheitlich eingepreist und diese Erwartung dürfte sich geändert haben", sagt Michael Mullaney, Director of Global Market Research bei Boston Partners.

Aktuell gibt der Future auf den S&P-500 um 0,2 Prozent nach. Impulse könnten eine halbe Stunde nach Handelsbeginn auch vom Index des Verbrauchervertrauens für Oktober ausgehen, bei dem ein Anstieg erwartet wird.

Großbritannien steht indes vor Neuwahlen im Dezember, nachdem die oppositionelle Labour Party ihre Zustimmung signalisiert hat. Premierminister Boris Johnson hatte eine Wahl gefordert, um die Blockade im Parlament über den Brexit zu beseitigen; seine Minderheitsregierung war allerdings nicht in der Lage, das Vorhaben durchzusetzen. Das britische Parlament wird am Nachmittag über eine Neuwahl abstimmen.

Alphabet-Zahlen leicht enttäuschend

Die Welle der Quartalszahlen rollt dagegen weiter. Für leichte Enttäuschung sorgen die am Montag nachbörslich veröffentlichen Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet. Das Unternehmen hatte von kräftig wachsenden Online-Werbeeinnahmen berichtet, jedoch auch von steigenden Kosten. Unter dem Strich schnitt Alphabet schlechter ab als erwartet. Die Aktie reduziert sich vorbörslich um 1,2 Prozent.

Licht und Schatten enthielten die Quartalszahlen von T-Mobile US. Der Umsatz fiel dabei geringer aus als prognostiziert, das Ergebnis dagegen besser. Die Aktien verlieren 0,4 Prozent.

General Motors hat wegen der Belastungen aus dem massiven Streik im dritten Quartal zwar weniger verdient, Analysten hatten aber einen noch deutlicheren Gewinnrückgang befürchtet. Jedoch senkte der US-Konzern aufgrund der Milliardenbelastung aus dem wochenlangen Arbeitskampf den Gewinnausblick für dieses Jahr. Die Aktie steigt um 2,0 Prozent.

Pfizer und Merck & Co überzeugen im Pharma-Sektor

Gute Quartalszahlen gibt es aus dem Pharmasektor, sowohl Pfizer als auch Merck & Co können den Markt überzeugen. Pfizer hat im dritten Quartal mehr verdient als erwartet und wird bei der Jahresprognose optimistischer. Der Umsatz rutschte zwar etwas ab, doch nicht so stark wie befürchtet. Bereinigt um das Geschäft, das Pfizer in ein Joint-Venture mit Glaxosmithkline eingebracht hat, stagnierte der Umsatz. Die Titel legen um 3,3 Prozent zu.

Merck & Co hat im dritten Quartal auf bereinigter Basis mehr verdient und auch mehr umgesetzt als von den Analysten erwartet. Wachstumstreiber waren weiterhin die Onkologie und das Impfstoffgeschäft. Die Jahresprognose für Umsatz und bereinigten Gewinn je Aktie hob der Konzern zum zweiten Mal an, den Ausblick für den berichteten Gewinn nahm er aber zurück. Die Aktie steigt um 2,6 Prozent.

Ölpreise geben weiter nach

Die Ölpreise zeigen sich erneut mit Abgaben - es ist bereits der fünfte Handelstag in Folge. Vor allem der überraschende Rückgang bei den wöchentlichen US-Rohöllagerbeständen hatte in der Vorwoche den Markt angetrieben. Nach Aussage der Analysten von DNB stehen vor diesem Hintergrund nun die Öllagerdaten des privaten American Petroleum Institute (API) im Fokus, die nach der Schlussglocke veröffentlicht werden. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 1,3 Prozent auf 55,06 Dollar, Brent gibt um 0,9 Prozent auf 61,03 Dollar nach.

Auch der Goldpreis gibt weiter nach und entfernt sich damit noch etwas deutlicher von der 1.500-Dollar-Marke. Die Feinunze reduziert sich um 0,3 Prozent auf 1.488 Dollar.

Nachdem die oppositionelle Labour-Partei ihren Widerstand gegen Neuwahlen in Großbritannien aufgegeben hat, legt das britische Pfund deutlich zu und holt die vorangegangenen Tagesabgaben wieder auf. Aktuell notiert das Pfund bei 1,2858 Dollar nach einem Tagestief bei 1,2806 Dollar.

Die US-Anleihen holen einen kleinen Teil ihrer Vortagesverluste wieder auf. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 1,1 Basispunkte auf 1,83 Prozent.

