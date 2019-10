Der Hype um vegane Burger hält an und Beyond Meat hat erstmals einen Quartalsgewinn erwirtschaftet. Trotzdem verliert die Aktie nach der Zahlenvorlage deutlich! Was dahinter steckt, mit welchen Spekulationen Google die Märkte bewegt und warum das All-Time High bei den US-Indizes nicht so richtig zu Fed-Politik passt - hier die Einschätzungen von Roland Hirschmüller von der Baader Bank im wöchentlichen Marktgespräch.