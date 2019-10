Die Vorzüge moderner Arbeitsmethoden überzeugen viele Arbeitnehmer. Doch eine exklusive Studie zeigt auch: Bis sie diese Methoden auch in ihrem Alltag erleben werden, dürfte es noch dauern.

Die Schlagworte der Managementliteratur haben bei Arbeitnehmern oft einen schweren Stand. Schließlich haben die meisten aus Erfahrung gelernt: Wenn der Chef von Dynamik spricht, meint er meist einfach nur mehr Arbeit. Und wo das Arbeitsumfeld offener werden soll, geht es in Wahrheit schlicht darum, Platz und damit Miete einzusparen. Beim "agilen Arbeiten" aber ist es offenbar anders. Auch dieser Begriff ist längst zur Floskel von Managern geworden. Die Angestellten in Deutschland aber verbinden damit dennoch positive Erwartungen, wie eine neue Studie des Beratungsunternehmens Kienbaum in Zusammenarbeit mit dem Jobportal Stepstone zeigt, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt.

Für die Studie wurden rund 10.000 Fachkräfte und Führungspersönlichkeiten zu den verschiedenen Managementaspekten befragt, die sich hinter dem Begriff "Agiles Arbeiten" verbergen. Das erstaunliche Ergebnis: Die meisten Mitarbeiter heißen zwar die ...

