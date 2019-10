Die Aufwärtsbewegung des USD/JPY könnte sich in den nächsten Wochen bis in die Region 109,30 erstrecken, so die UOB Group FX Analysten. Wichtigste Zitate 24-Stunden-Aussicht: "Der USD kletterte über 109,00 (Hoch bei 109,03), bevor er den Tag mit einem soliden Ergebnis beendete (108,94, +0,28%). Der Aufwärtstrend hat erheblich an Dynamik gewonnen, auch ...

