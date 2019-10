Ultraschallsensoren werden häufig in der Verpackungsindustrie, dem Anlagen- sowie dem Maschinenbau eingesetzt - überall dort, wo Füllstände von flüssigen Medien oder Schüttgütern in Behältern oder Kisten gemessen werden sollen. Doch nicht jeder Sensor kann seine Aufgabe zuverlässig erfüllen, vor allem wenn die Messbedingungen anspruchsvoll werden. Manche Sensoren lassen sich nur umständlich einstellen und nicht auf unterschiedliche Medien und Prozesse anpassen. Neben der zuverlässigen Erfassung des Objekts ist eine wesentliche Anforderung die mechanische und chemische Robustheit des Sensors: Wo mit aggressiven Chemikalien gearbeitet wird, muss ein Sensor über mehrere Jahre diesen Belastungen standhalten. Die Ultraschallsensoren UR18 im M18-Rundgehäuse des Sensorherstellers Baumer, die seit einigen Monaten verfügbar sind, wurden gezielt für diese hohen Beanspruchungen ausgelegt.

Das Sensorelement ist hermetisch abgedichtet und hält den meisten organischen und anorganischen Chemikalien wie aggressiven Reinigungsmitteln stand. Außerdem hält die UR18-Serie mit ihrer Schutzart IP69K sehr hohen mechanischen Belastungen stand. So können selbst heiße Flüssigkeiten mit einem Druck von 40 bar nicht ins Sensorgehäuse eindringen oder das Sensorelement beschädigen. Diese Kombination aus Robustheit, flexibler Parametrierung und Funktionsvielfalt in einem Standardsensor ist einzigartig für einen Sensor in der 18-mm-Klasse. ...

