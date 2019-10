Was die Leistungsfähigkeit und die Integration innovativer Technologien angeht, lassen moderne Linien in der Elektronikfertigung und Inspektion kaum zu wünschen übrig. Geht es aber um Programmiereigenschaften, trifft man häufig auf festgefahrene Prozesse. In den meisten Fällen ist die Programmierung immer noch abhängig von den Mitarbeitern und ihren Talenten. Neben deren Ausbildung spielen weitere Einflussfaktoren eine Rolle. So bedeuten Programmierung, Debugging der Inspektionsbibliotheken sowie Korrekturen in der Fertigung während der laufenden Prozesse ein spürbares Plus an Mehrarbeit.

Dabei ist ein wichtiger Bestandteil moderner Fertigungs-Konzepte, dass Maschinen unabhängig voneinander ohne größeren äußeren Einfluss komplikationslos funktionieren. Und das geht letztlich nicht ohne einen fehlerfreien Programmierprozess. Für einen automatisierbaren Programmierprozess hat der japanische Hersteller eine Software entwickelt, die ‚Saki Self-Programming Software' (SSP). Mit dem Self-Tuning-Tool gewinnt die Software eine weitere wichtige Funktionalität. Die Self-Tuning-Funktion ermöglicht einen fehlerfreien automatischen Programmierprozess, der die 3D-Inspektion beschleunigt und den Fertigungsprozess in M2M-Konfigurationen unterstützt.

Den Ausschlag gibt die Software

An die Hardware der Inspektions- und Messsysteme bestehen viele und hohe Anforderungen in der Fertigung, doch die Software und ihre Fähigkeiten gibt den letztlich den Ausschlag. Die Software definiert die Prozesskontrollen, die Datenerfassung, die Messfunktionen, den Ablauf, das Feedback, die Auswertungen und Reporting sowie grundsätzlich die Benutzerfreundlichkeit der Systemplattform. Software steuert die Kommunikation von Maschine-zu-Maschine (M2M) und ist ein Schlüsselfaktor in der Realisierung von Smart Factory und Industrie 4.0.

Die Art und Weise wie die Software programmiert wird, gehört zu den entscheidensten und wichtigsten Eigenschaften einer Software. Die Benutzerfreundlichkeit oder eventuell die Schwierigkeiten, Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Geschwindigkeit der Programmerstellung, Flexibilität sowie die Trainingsanforderungen können die Entscheidung, ein bestimmtes System zu erwerben, grundsätzlich beeinflussen oder sogar verhindern. Geht es zum Beispiel um die Einführung neuer Produkte (New Product Introduction, NPI), bei denen eine High-Mix-Fertigung mit relativ geringen Stückzahlen und kurzer Lieferzeit verlangt wird, lassen sich mit automatisch generierten Inspektionsprogrammen erheblich Zeit, Geld und weitere kostbare Ressourcen einsparen.

Sich selbst programmierende Software

Die Saki Self-Programming Software (SSP) ist die erste Inspektionssoftware, die keine aufwändigen Programmierarbeiten oder eine Referenz (Golden Board) voraussetzt und den Inspektionsprozess in wenigen Minuten vollständig selbst programmiert und in Echtzeit überprüft, wobei Abweichungen ...

