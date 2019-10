FRANKFURT (BaFin) -

Die Balmont Capital bietet in der Bundesrepublik Deutschland ein Wertpapier in Form von Aktien der "Duracell Aktiengesellschaft" öffentlich an.

