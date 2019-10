Mit Systemen, die Banken in den vergangenen zehn Jahren gestärkt hätten, könnten Fehlentwicklungen früher abgestellt werden, sagt ein Deutsche-Bank-Manager.

Die deutschen Großbanken sehen ihre Kontrollsysteme inzwischen gut genug aufgestellt, um Betrugsfälle besser zu verhindern. Mit den Systemen, die Banken in den vergangenen zehn Jahren gestärkt hätten, könnten Fehlentwicklungen früher erkannt und abgestellt werden, sagte Deutsche-Bank-Manager Stefan Simon am Dienstag bei einer Konferenz in Frankfurt.

Simon ist im Vorstand der Bank für die Einhaltung der regulatorischen Vorschriften zuständig. "Wir haben viel getan, um die Compliance-Kultur zu stärken und die Systeme auszubauen", sagte auch Commerzbank-Rechtsvorständin ...

