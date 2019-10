marktEINBLICKE um 12: 13.000-Punkte-Marke im Fokus - Gewinnsprung bei der Commerzbank

Nach 6 Gewinntagen legt der DAX am Dienstag eine Verschnaufpause ein. Angesichts der starken US-Börsen dürfte der DAX aber in Kürze erneut den Vorwärtsgang einlegen. Im Fokus steht dabei die wichtige 13.000-Punkte-Marke, die inzwischen in Schlagreichweite gerückt ist.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,3% 12.902 MDAX -0,8% 26.143 TecDAX -0,7% 2.803 SDAX -0,5% 11.489 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.614

Die Topwerte im DAX sind Fresenius Medical Care (WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802), Fresenius (WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604) und Linde (WKN: A2DSYC / ISIN: IE00BZ12WP82). Fresenius Medical Care und die Muttergesellschaft Fresenius haben mit den Geschäftszahlen zum dritten Quartal positiv überrascht. Im Fokus stand auch der MDAX-Wert Commerzbank (WKN: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001). Deutschlands zweitgrößte Privatbank vermeldete einen Gewinnsprung im dritten Quartal.

