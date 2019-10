BERLIN (Dow Jones)--Der Bund der Steuerzahler (BdSt) hat schärfere Konsequenzen für die Veruntreuung öffentlicher Gelder gefordert. Das deutsche Strafrecht tauge in einer Vielzahl von Fällen nicht, um Steuergeldverschwendern strafrechtlich beizukommen, heißt es im "Schwarzbuch", das der Verband in Berlin vorstellte. Der Bundesgerichtshof und das Bundesverfassungsgericht beschränkten die Strafbarkeit von Haushaltsuntreue praktisch auf wenige Ausnahmefälle. "Deshalb muss Steuergeldverschwendung ebenso mit Nachdruck verfolgt werden wie Steuerhinterziehung", so die Forderung.

Dies steigere auch das Vertrauen der Bürger in die Steuer- und Ausgabenpolitik von Regierung und Verwaltung. "Es bedarf daher konkreter straf-, ordnungswidrigkeits- und verfahrensrechtlicher Neuerungen, damit Steuergeldverschwendung endlich wirkungsvoll verfolgt werden kann." BdSt-Präsident Reiner Holznagel sagte dazu, wenn der Staat von seinen Bürgern Steuermoral verlange, dann sei er diesen Bürgern eine Ausgabenmoral schuldig.

Der Bund der Steuerzahler hat in seinem 47. Schwarzbuch 100 exemplarische Fälle in Bund, Land und Kommunen recherchiert. "Wie hoch das Ausmaß der Steuergeldverschwendung tatsächlich ist, kann leider niemand sagen - aber es sind zig Milliarden", sagte Holznagel.

