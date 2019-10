AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) überraschte heute mit einem auf 187,4 Mio. EUR mehr als verfünffachten EBITDA, allein Solidus bringt über 100 Mio. EUR Mit Büros in München, London, Madrid, Stockholm und Amsterdam sowie Tochterunternehmen in Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Polen, den Niederlanden, der Schweiz, Norwegen, Belgien, Luxemburg, der Slowakei und Slowenien sowie in den USA, China, Malaysia, Indien, Thailand und Südkorea ist der AURELIUS Konzern weltweit aufgestellt. Ein NAV von derzeit 40,423 EUR pro Aktie ist nur einer der positiven Aspekte (immerhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...