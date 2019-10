Die 25. China Yiwu International Commodities (Standards) Fair (Yiwu-Messe 2019) schloss am 25. Oktober ihre Pforten mit großem Erfolg.

Auf einer Ausstellungsfläche von 100.000 m2 präsentierten sich auf der fünftägigen Messe mehr als 2.000 Aussteller. Die Messe wurde von 60.314 Facheinkäufern besucht. Dies entspricht einem Plus von 3,17 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Anzahl der ausländischen Einkäufer aus 155 Ländern und Regionen, darunter Indien, Pakistan, Jemen, Südkorea, Indonesien, Irak, Taiwan, Ägypten, Iran und Malaysia wuchs um 8,33 Prozent auf 8.738. Bemerkenswert ist, dass 51 Länder beteiligt waren, die an der "Neuen Seidenstraße" liegen.

Im Folgenden lesen Sie einige Stimmen der Aussteller und Einkäufer zur Messe.

Alshoak H. Ahmad aus Syrien äußerte sich wie folgt: "Die Stadt Yiwu ist eine Schatzkammer, die mich immer wieder aufs Neue überrascht. Vor 12 Jahren kam ich erstmals nach Yiwu und schloss meinen ersten Handelsvertrag ab. Seit sieben Jahren bin ich nun Aussteller auf der Yiwu-Messe."

Arkadii aus Russland kommentierte die Messe so: "Als ich in Russland im Importgeschäft tätig war, hatte ich oft mit Händlern aus Yiwu zu tun. Auf der Yiwu-Messe, der größten Messe der Stadt Yiwu, werden hochwertige und innovative Produkte aus ganz China und aus der ganzen Welt präsentiert. In diesem Jahr kam ich mit einigen Geschäftsfreunden, und jeder fand hier das, was er suchte."

Huang Yunlong, General Manager von Uptime Lighting, äußerte sich folgendermaßen: "Die Yiwu-Messe erzielt eine enorme Werbewirkung. Wir besuchen die Yiwu-Messe nun seit 10 Jahren. Mittlerweile ist sie für uns eine wichtige Plattform, um die neuesten Informationen und aktuelles Feedback zu erhalten. In diesem Jahr sind wir auf der Messe mit vielen potenziellen Kunden aus dem In- und Ausland in Kontakt getreten."

Ge Zhengshan, Manager von Buffalo Robot Technology, merkte Folgendes an: "Erst hier vor Ort erkannte ich, dass sich die Yiwu-Messe nicht auf «Kleinwaren» beschränkt. Sie ist auch eine Plattform für die Präsentation von Unternehmen. Hervorzuheben ist außerdem, dass die Yiwu-Messe 2019 erstmalig den Titel «Standard» in ihrem Titel führte, was Gewähr für die Qualität der ausgestellten Waren bietet und auch das Image der Branche verbessert."

Wang Jiazhou, Manager von Hangzhou Sichuang Sanitary Ware, äußerte sich wie folgt: "Die Yiwu-Messe wird jedes Jahr besser. Diesmal erhielten wir viele Aufträge, darunter auch viele aus neuen Märkten wie Myanmar und dem Libanon. Im nächsten Jahr werden wir hier noch mehr und noch bessere Produkte präsentieren."

Mit Blick auf die Zukunft wird die Yiwu-Messe ihren Service weiter verbessern und im nächsten Jahr noch mehr Aussteller und Käufer begrüßen.

