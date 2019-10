Warren, New Jersey, und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) - Führender Microsoft-Partner mit Gold-Kompetenz beleuchtet zentrale Lösungen, differenzierte Innovationen und Branchenspezialisierungen in AzureMindtree (http://www.mindtree.com/), ein globaler Dienstleister für digitale Transformation und Technologie, kündigte heute an, seine Microsoft Azure-Lösungen und -Dienste der nächsten Generation auf der Microsoft Ignite 2019 zu präsentieren, die vom 4. bis 8. November in Orlando, Florida, stattfindet. Mindtree, ein "Top Emerging Global Azure Partner" (etwa: führender aufstrebender globaler Azure-Partner), wird seine strategische Microsoft-Spezialisierung und seine Kompetenzzentren am modernen Arbeitsplatz vorstellen sowie die Anwendungen und Infrastruktur, Daten, KI und Geschäftsanwendungen, die Unternehmen in die Lage versetzen, die Leistung von Azure-basierten Diensten (https://www.mindtree.com/services/enterprise-software/microsoft) getreu dem Motto Move, Live, and Unlock (etwa: verschieben, erfahren und freischalten) zu nutzen.Die Migration und Verwaltung von Daten-Arbeitslasten in einer Cloud auf Unternehmensebene ist ein aufwändiges Projekt, das oft mit Herausforderungen einhergeht. Viele Organisationen wissen daher zunächst nicht, wo sie beginnen sollen. Sie suchen nach einem globalen Partner mit einem Experten-Team, das Risiken reduzieren und eine hohe Qualität zu einem angemessenen Preis bieten kann, sodass sie die digitale Transformation schnell realisieren und kundenorientierte Verbesserungen vornehmen können."Mindtrees laufende Investitionen in die Entwicklung branchenführender Microsoft Azure-Lösungen zeigt gemeinsam mit wichtigen Erfolgen im Bereich Arbeitslasten, wie z. B. Azure IoT Suite, Azure Data Lake Analytics, Kubernetes on Azure und Office 365, unser Microsoft-Engagement für unsere Kunden", so Manoj Karanth, Global Head of Cloud bei Mindtree. "Als goldzertifizierter Microsoft Azure-Partner arbeiten wir eng mit Microsoft zusammen, um unseren Kunden Cloud-Lösungen der nächsten Generation zu liefern. Die Microsoft Ignite eignet sich hervorragend, um unsere zentralen Lösungen, differenzierten Innovationen und Branchenspezialisierungen in Azure zu beleuchten."An Stand-Nr. 1800 im Hub Partner-Bereich wird Mindtree Kurse anbieten, die vermitteln, wie gängige technologische Herausforderungen gemeistert werden können. Außerdem wird das Unternehmen seine spezialisierten Azure-Angebote präsentieren, mit denen Organisationen ihre unternehmensbezogene Cloud-Transformation beschleunigen und die Vorteile ihrer Cloud-Investition erschließen können. Diese strategischen Dienste und Lösungen umschließen:Move (verschieben):- Mindtree unterstützt Kunden bei einer leichteren Cloud-Einführung durch automatisierte Plattformen für Cloud-bezogene Beratung, Entdeckung und Migration. Der vierwöchige nicht-intrusive Discovery-Advisory-Dienst hilft Kunden, ihre Kapitalrendite und Cloud-Strategie mit Tools und Plattformen von Mindtree sowie umfassender Kundenerfahrung aufzuzeichnen. Mindtree führt Kunden durch Fallstudien und zeigt Wege auf, ihre bestehenden Systeme zu optimieren und mit diesen zu Azure zu migrieren.Live (erfahren):- Mindtree verwaltet Cloud-Infrastruktur mit einem Ansatz, bei dem Automatisierung an erster Stelle steht. Dafür werden seine AIOps-Plattformen genutzt, um die Dienstverfügbarkeit und Beobachtbarkeit zu verbessern sowie die Gesamtbetriebskosten zu senken. Zusätzliche Lösungen umschließen eine Minimal Viable Cloud-Plattform für die Prozessautomatisierung der Cloud-Infrastruktur und zentrale Kontrolle, was Cloud-ähnliche Agilität bietet. Kunden konnten durch die Nutzung von Mindtrees NoOps-Diensten 40 bis 60 % der Kosten für Cloud-Management einsparen.- Mindtree richtet durch Nutzung von Azure Windows Virtual Device einen Digital Workplace-as-a-Service ein. So können Organisationen die Möglichkeiten der Cloud für Endnutzer und Remote-Büros schnell erschließen. Dieser Dienst wird Kunden helfen, ihre Kosten um 20 bis 30 % zu senken und das Onboarding neuer Nutzer und Büros zu beschleunigen.Unlock (freischalten):- SAP on Azure Accelerator QuikDeploy (https://www.mindtree.com/services/enterprise-software/sap/quikdeploy-accelerating-your-journey-sap-s4hana): Dieser flexible Branchenbeschleuniger ist maßgeschneidert, um SAP S/4Hana® in der Microsoft Azure-Cloud schnell bereitzustellen. Die Anwendungsmigration ist die erste Phase der Modernisierungsreise und Mindtree verfügt über tiefgreifende SAP-Erfahrung für Unternehmen. Der Beschleuniger verbessert den digitalen Kern, steigert die Kapitalrendite und kürzt die Implementierungsdauer um bis zu 35 %.- InnoApp for Azure Kubernetes Service (https://www.mindtree.com/news/mindtree-develops-new-container-acceleration-service-enabling-faster-deployment-cloud) (AKS): Dieser Service (https://www.mindtree.com/news/mindtree-develops-new-container-acceleration-service-enabling-faster-deployment-cloud) ermöglicht Unternehmen, die Bereitstellung containerisierter Cloud-Anwendungen in Microsoft Azure. Er nutzt Kubernetes, die Open-Source-Architektur für die automatische Bereitstellung und Verwaltung containerisierter Anwendungen, und bietet einsatzbereite, industriebewährte Infrastructure-as-Code-Vorlagen.- Partner- und Branchen-Lösungen in Azure: Mindtrees Branchen- und Technologiespezialisierungen bieten einzigartige Dienste in Azure, darunter Murex on Azure (https://www.mindtree.com/industries/capital-markets/murex/murex-on-the-cloud), Duck Creek on Azure (https://www.mindtree.com/industries/insurance/duck-creek), SAP on Azure (https://www.mindtree.com/services/enterprise-software/sap), Adobe on Azure und Databricks on Azure. Mit Murex hilft Mindtree Unternehmen am Kapitalmarkt geschäftskritische Systeme in Microsoft Azure zu verschieben, um On-Demand-Skalierbarkeit von Ressourcen zu ermöglichen und die Kosteneffizienz zu verbessern. Als wichtiger Partner für Versicherungstechnologie konnten Versicherungsunternehmen mit Duck Creek durch automatisierte und webbasierte Underwriting-Lösungen eine Kapitalrendite von 43 % erzielen. Mindtree bietet Beschleuniger, Test-Automatisierung und Upgrade-Dienste für Duck Creek.Darüber hinaus wird Mindtree intelligente Lösungen für Cloud- und Anwendungsinnovationen vorstellen, darunter Shotclasses (https://www.mindtree.com/products/microlearning-platform-mobile-first-shotclasses), eine Microlearning-Schulungslösung mit Inhalten für Arbeitsengagement; die Gladius IoT Building Management-Plattform (https://www.mindtree.com/about/resources/gladius-connected-buildings-brochure) für Energieeffizienz, intelligente Automatisierung und vernetzte Gebäude, ideal für kleine, mittelgroße und große Installationen; und die Microsoft Big Data-Analyse- und Azure Data Lake-Dienste Decision Moments (https://www.mindtree.com/services/digital/data-analytics/data-analytics-platform), die Daten mithilfe einzigartiger Machine-Learning-Tools in praktisch umsetzbare Erkenntnisse wandeln.Mindtree wird Fallstudien zur Service-Implementierung in verschiedenen Branchen vorstellen, einschließlich Reisebranche, Gastgewerbe, Einzelhandel, Konsumgüterindustrie, Fertigung, Bankwesen, Finanzwesen, Medien und Versicherungswesen. Um mehr zu erfahren und sich einen Termin mit Mindtree zu sichern (https://possible.mindtree.com/Microsoft-Ignite-2019.html), besuchen Sie bitte www.mindtree.com (https://www.mindtree.com/) oder folgen Sie uns @Mindtree_Ltd (https://twitter.com/Mindtree_Ltd).Informationen zu MindtreeMindtree [NSE: MINDTREE] ist ein globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen im Technologiesektor, das Unternehmen dabei zur Seite steht, geschäftliche Agilität, Wettbewerbsvorteile und Wachstum zu fördern. Mindtree, das nun zur Larsen & Toubro Group gehört, wurde 1999 unter dem Motto "Born digital" gegründet. Mehr als 350 Geschäftskunden verlassen sich auf unsere fundierte Fachkenntnis, um Silos aufzubrechen, die Komplexität der digitalen Welt zu verstehen und neue Initiativen schneller zu vermarkten. Wir sorgen dafür, dass die IT mit dem Geschäftsbetrieb Schritt hält. Mit aufkommenden Technologien und den mit Continuous Delivery verbundenen Effizienzen regen wir geschäftliche Innovation an. Mit einer Präsenz in weltweit 15 Ländern und 35 Niederlassungen werden wir immer wieder als einer der besten Arbeitgeber bewertet. Wir leben Tag für Tag unsere besondere Unternehmenskultur, die von 21.000 teamorientierten, engagierten "Mindtree Minds" mit Unternehmergeist getragen wird.Die in dieser Mitteilung erwähnten Produkte und Dienste von Microsoft sowie ihre jeweiligen Logos sind Handelsmarken bzw. eingetragene Handelsmarken von Microsoft (oder einer Tochtergesellschaft von Microsoft) in den USA und anderen Ländern. Weitere Informationen und Hinweise zu den Handelsmarken finden Sie auf Microsoft.com. 