Nachhaltigkeit, Technologie, Gesundheit und Schwellenländer sind Trends, die sich in jedem größeren Depot wiederfinden sollten. Nicht alle Produkte taugen dazu. Mit diesen Themenfonds liegen Anleger richtig.

Nutella-Gläser und Glasflaschen hätten vor ein paar Jahren keinen Börsianer elektrisiert. Jetzt aber wurde der Börsengang des Glasspezialisten Verallia Mitte Oktober einer der größten in Frankreich seit zwei Jahren. 3,2 Milliarden Euro Börsenwert gestanden Anleger dem Unternehmen aus Courbevoie bei Paris zu. Es stellt zwar auch die eindrucksvollen Champagnerbouteilles für Dom Pérignon und Cognacflaschen für Hennessy her. Die Fantasie steckt inzwischen allerdings auch in profanen Glasflaschen etwa für Wasser und Limonade, als Ersatz für Einwegverpackungen. Seit viele Investoren nach Alternativen zum Plastik suchen, sind Glas und Aluminium Stoffe, die Börsianer faszinieren.

Nicht erst seit den eindringlichen Mahnungen von Greta Thunberg, mehr fürs Klima zu tun, kommt keine Aktiengesellschaft mehr am Thema Nachhaltigkeit vorbei. Dreckschleudern vergraulen Investoren. Kohle, Öl, aber auch Plastik werden geächtet. Das US-Fondshaus T. Rowe Price schwärmt vom weltgrößten Hersteller von Aluminiumgetränkedosen, der Ball Corporation, und preist sie als einen Profiteur des Plastikverzichts. "Aluminium ist unendlich recycelbar, es hat die höchsten Recyclingraten, und es gibt einen Marktwert für Aluminiumschrott", so die Amerikaner. Kreislaufwirtschaft und Müllvermeidung sind brandheiße Investmenttrends. Das aus Nordseeöl-Geldern gespeiste Portfolio des norwegischen Staatsfonds hingegen will technologische Entwicklungen gegen den Klimawandel stärker berücksichtigen. Künftig sollen erneuerbare Energien einen größeren Stellenwert im 978-Milliarden-Euro-Depot bekommen - nur einer von vielen namhaften Investoren, die das Thema an der Börse unterstützen.

Nachhaltigkeit, Technologie, Gesundheit und das Wachstum der Schwellenländer sind Megatrends, an denen kein Investor vorbeikommt. In herkömmlichen Indizes, an denen sich viele Anleger orientieren, sind sie aber noch wenig berücksichtigt. Wer etwa einen am Index MSCI World ausgerichteten Aktienfonds kauft, hat bis zu 63 Prozent US-Aktien im Depot. Nur zehn Prozent der Unternehmen des Weltindex stammen aus der Euro-Zone, acht Prozent aus Japan, fünf Prozent aus Großbritannien. Verschwindend wenige Unternehmen des Index kommen aus Schwellenländern und aus China, das trotz vieler ökonomischer Probleme Wirtschaftsmacht Nummer zwei der Welt ist. Eine Gewichtung, die immer mehr Experten bezweifeln.

Jenseits der globalen Konzerne im MSCI Welt-Aktienindex bieten Fonds und Indexfonds Zugang zu Unternehmen, mit denen Anleger in die großen Trends investieren. Bestenfalls finden Experten unter vielen Tausend kleinen und mittleren Gesellschaften die neue Microsoft - in jedem Fall aber profitable, zukunftsträchtige Unternehmen. Deshalb kann es sich lohnen, neue Fonds ins Depot zu holen, die auf Kreislaufwirtschaft, künstliche Intelligenz, Cloud Computing und Big Data setzen - oder die den Zugang zu Schwellenländern bieten. Mit ihnen können Anleger dort investieren, wo Wachstum entsteht - und im Depot Akzente setzen.

Die Basis: Wie Anleger ein Depot aufbauen

Geldanlage funktioniert nicht anders als Kuchenbacken: Für den guten Geschmack sind die richtigen Zutaten in der passenden Menge wichtig. Die Basis eines Depots bilden weltweit investierende Aktienfonds, die entweder ein Fondsmanager steuert ("aktiv gemanagte Fonds") oder die sich automatisch an einem Weltindex ausrichten ("börsengehandelte Indexfonds", kurz ETF). Deren Portfolio besteht üblicherweise aus den größten Unternehmen eines Landes oder einer Branche. Ein aus solchen Basisfonds zusammengesetztes Depot kann je nach Risikobereitschaft des Anlegers noch etwas Schwung vertragen. In den vergangenen zehn Jahren hätten Anleger ...

