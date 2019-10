Der nordrhein-westfälische SPD-Chef Sebastian Hartmann gibt für die Stichwahl um den SPD-Bundesvorsitz keine Wahlempfehlung ab - obwohl es mit Norbert Walter-Borjans einen NRW-Kandidaten gibt. "Die Stichwahl ist aus unserer Sicht wirklich offen", sagte Hartmann am Dienstag in Düsseldorf. Die NRW-SPD als mitgliederstärkster Landesverband werde mit dem neuen Führungsduo solidarisch zusammenarbeiten. "Am Ende des Prozesses darf nicht eine weiter gespaltene Partei stehen, sondern es muss eine solidarische, gestärkte und geeinte Partei geben", sagte Hartmann.

In der Stichwahl treten die GroKo-Befürworter Olaf Scholz und Klara Geywitz gegen die GroKo-Skeptiker Walter-Borjans und Saskia Esken an. Vom 19. bis 29. November können rund 425 000 SPD-Mitglieder noch einmal abstimmen, wer ihre Partei künftig als Nachfolger der zurückgetretenen Andrea Nahles führen soll. Danach soll im Dezember ein Parteitag die Gewinner offiziell bestätigen und über die Fortsetzung der großen Koalition abstimmen.

Die erste Runde des Mitgliedervotums hatten Bundesfinanzminister Scholz und die Brandenburgerin Geywitz mit rund 22,7 Prozent knapp gewonnen. Auf Platz zwei kamen Ex-NRW-Finanzminister Walter-Borjans und die Bundestagsabgeordnete Esken mit gut 21 Prozent. Die anderen vier Bewerberteams lagen weit dahinter./dot/DP/men

