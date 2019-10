Die Karlsruher Forscher wollen Methan per Pyrolyse in Wasserstoff und festen Kohlenstoff spalten. Letzterer könnte dann sicher gelagert werden. Der Wasserstoff wäre damit klimaneutral.Klimaneutraler Wasserstoff? Den liefern Elektrolyseure, die mit Solar- oder Windstrom betrieben werden. Doch es geht auch anders, sind das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) und der Gas- und Ölkonzern Wintershall Dea überzeugt: Die Forscher wollen Methan, Hauptbestandteil von Erdgas, per Pyrolyse in gasförmigen Wasserstoff und festen Kohlenstoff spalten. Der Kohlenstoff lässt sich als Grundstoff für verschiedene ...

