Verden (ots) - Ben's Beginners tut es (schon) wieder: Auch 2019 treten die Ernährungsexperten von Uncle Ben's an, um Familien zu zeigen, wie einfach das gemeinsame Kochen ausgewogener Mahlzeiten sein kann. In diesem Jahr fand erstmals ein großes Koch-Event mit Enie van de Meiklokjes, am 26. Oktober in der Hamburger Kochschule "La Cocina", statt. Die beste Gelegenheit für Familien mit Kindern beim gemeinsamen Kochen Spaß zu haben und Neues auszuprobieren. Mit Tipps und Tricks unterstützt Uncle Ben's Familien dabei, mehr über ausgewogene Ernährung zu lernen und die eigenen Kochkompetenzen zu erweitern.Seit 2012 gibt es die Ben's Beginners-Initiative in den USA, zwei Jahre später erfolgte der Start unter dem Motto "Gemeinsam kochen. Gemeinsam lernen." in Deutschland. Laut einer Studie wünschen sich insgesamt 70 Prozent der Befragten1 mehr kulinarische Momente in der Familie. Die Marke Uncle Ben's steht für schnelles, unkompliziertes sowie gleichzeitig ausgewogenes Kochen und hat sich zum Ziel gesetzt, mit ihrer Initiative Ben's Beginners Familien zum gemeinsamen Kochen und Essen zu motivieren.Höhepunkt der diesjährigen Aktion war erstmals die große Ben's Beginners Mitkochschule am 26. Oktober 2019 in der Hamburger "La Cocina". Zusammen mit Moderatorin und Fernsehköchin Enie van de Meiklokjes standen Eltern und Kinder gemeinsam am Herd und bereiteten ebenso ausgewogene wie leckere Mahlzeiten zu. Dabei half ihnen die große Vielfalt an Produkten von Uncle Ben's - und die Tatsache, dass sich Reis hervorragend mit Gemüse und anderen wertvollen Zutaten kombinieren lässt."Gemeinsame Koch-Erlebnisse machen Spaß und sind besonders für Kinder extrem lehrreich. Das Beste: man kann sich auf ein leckeres Ergebnis freuen. Ich unterstütze die Initiative Ben's Beginners vor allem deshalb, weil ich es wichtig finde, dass wieder mehr Familienzeit in der Küche stattfindet und Kinder schon früh lernen, wie leicht ausgewogene Ernährung ist", erklärt Enie van de Meiklokjes.Die Familien, die am Event teilgenommen haben, hatten sich im Vorfeld im Rahmen eines Wettbewerbs dafür qualifiziert. Die Aufgabe: Die Kinder sollten ihr Lieblings-Reisgericht malen, welches die Eltern dann auf Facebook teilten. Unter allen Einsendern wurden die zehn Gewinner-Familien ermittelt, die in Hamburg dabei sein durften. In der "La Cocina" erwartete sie ein ganztägiges Koch-Event mit Enie van de Meiklokjes und vielen Rezepten und Ideen, wie die gemeinsame Zeit in der Küche zu einem spannenden Familien-Event wird, das Lust auf gemeinsamen Genuss macht."Für Kinder sind die Eltern das größte Vorbild, wenn es um Ernährungsgewohnheiten geht. Deshalb ist es so wichtig, als Familie entsprechend viel Zeit beim gemeinsamen Kochen miteinander zu verbringen und zu erleben, wie gut eine ausgewogene Mahlzeit schmecken kann. Darüber hinaus wird unsere Gesellschaft immer schneller. Es gibt immer weniger Momente, in denen Familien in Ruhe zusammenkommen können, um Zeit miteinander zu verbringen. Das Thema gemeinsame Mahlzeiten rückt mehr und mehr in den Hintergrund. Wir möchten durch Ben's Beginners darauf aufmerksam machen wie wichtig es ist, schon früh ausgewogenes Kochen zu erlernen und vor allem Zeit mit und in der Familie zu verbringen. Und wir möchten zeigen, dass das Zubereiten einer ausgewogenen Mahlzeit nicht immer lange dauern muss. Wir haben viele schnelle und abwechslungsreiche Gerichte entwickelt, die Spaß auf mehr machen. Und darum geht es doch: Die Freude am gemeinsamen Kochen und Genießen. Was liegt da näher als ein gemeinsames Familienkochen?", erklärt Hans Bakker, Geschäftsführer Mars Food Deutschland.