ROUNDUP 2: Großbritannien steuert auf Neuwahl im Dezember zu

LONDON - Großbritannien wird im Zuge des Brexit-Streits voraussichtlich im Dezember ein neues Parlament wählen. Die größte Oppositionspartei Labour gab ihren Widerstand gegen eine Neuwahl auf. Sie wollte noch am Dienstag dem von Premier Boris Johnson eingebrachten Wahlgesetz zustimmen, wie Labour-Chef Jeremy Corbyn mitteilte. Damit scheint eine vorgezogene Parlamentswahl so gut wie sicher.

USA: Verbraucherstimmung niedriger als erwartet

WASHINGTON - Die Stimmung der US-Verbraucher hat sich im Oktober etwas verschlechtert. Der vom Conference Board erhobene Indikator gab im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 125,9 Zähler nach, wie das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem Wert von 128,0 Punkte gerechnet.

USA: Schwebende Hausverkäufe steigen stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Zahl der noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe ist in den USA im September stärker gestiegen als erwartet. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe erhöhten sich zum Vormonat um 1,5 Prozent, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Dienstag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Mittel nur einen Zuwachs um 0,9 Prozent erwartet.

Altmaier bricht sich bei Sturz das Nasenbein

DORTMUND - Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat sich bei seinem Sturz in Dortmund das Nasenbein gebrochen, außerdem zog er sich Prellungen und Schürfwunden zu. Das ergab die Untersuchung im Krankenhaus, wie die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus Regierungskreisen erfuhr. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.

Bundesbank-Chef sieht Forderungen nach 'grüner' Geldpolitik kritisch

FRANKFURT - Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat sich gegen den bevorzugten Ankauf "grüner" Anleihen durch Notenbanken ausgesprochen. "Unser Mandat lautet Preisstabilität, und bei der Umsetzung unserer Geldpolitik ist der Grundsatz der Marktneutralität zu beachten", sagte Weidmann am Dienstag in Frankfurt. Die entsprechende Forderung nach einer grünen Geldpolitik sehe er kritisch.

USA: Preise am Häusermarkt fallen erstmals seit einem Jahr - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Am US-Immobilienmarkt sind die Preise im August zum ersten Mal seit einem Jahr zurückgegangen. Im Vergleich zum Vormonat fielen die Häuserpreise um 0,16 Prozent, wie aus dem am Dienstag in New York veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Analysten hatten bereits mit einem Rückgang gerechnet. Die gedämpfte Lohnentwicklung habe die Kauflaune in Märkten wie Las Vegas oder New York gedämpft, hieß es zur Begründung.

ROUNDUP: Von der Leyen benennt Kandidaten aus Ungarn und Frankreich für Team

BRÜSSEL - Die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Kommissarskandidaten aus Ungarn und Frankreich offiziell für ihr künftiges Team nominiert. Nach einem Gespräch von der Leyens mit den beiden sei ein entsprechender Brief an die EU-Staaten gegangen, bestätigte ihr Sprecher am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. Die geschäftsführende rumänische Regierung sei zudem gebeten worden, schnellstmöglich einen neuen Kandidaten oder eine neue Kandidatin zu benennen.

Land Berlin will mehr Steuerkontrollen bei Millionären

BERLIN - Das Land Berlin will auf Bundesebene häufigere Steuerprüfungen für sogenannte Einkommensmillionäre durchsetzen. Der rot-rot-grüne Senat beschloss am Dienstag eine entsprechende Bundesratsinitiative und schlägt dort vor, Mindestintervalle für die Prüfungen festzulegen. "Ziel der Bundesratsinitiative ist es, bundesweit eine stärkere Verbindlichkeit zu schaffen", erklärte Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD). "Mit dem Entschließungsantrag soll eine regelmäßige Überprüfung sichergestellt werden."

