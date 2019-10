Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Zentralbanken des Eurosystems werden ihre Anleihebestände bereits ab dem morgigen Mittwoch vergrößern. Wie die EZB auf ihrer Website mitteilte, beginnen die Nettokäufe von Anleihen im Rahmen des Kaufprogramm APP am 30. Oktober, die Abwicklung erfolgt am 1. November. In den am Montag, dem 3. November, zur Veröffentlichung anstehenden EZB-Anleihebestandsdaten werden diese Käufe noch nicht auftauchen. Grund ist, dass diese Angaben immer nur die Ankäufe zwischen dem Mittwoch der vorigen und dem Donnerstag der vorvorigen Woche enthalten.

Wie die EZB weiter mitteilte, werden die APP-Anleihekäufe zwischen 19. und 31. Dezember wegen der zu erwartenden niedrigen Liquidität eingestellt. Wiederaufgenommen werden die Käufe am 2. Januar 2020. Die Wertpapierleihe läuft dagegen an allen Operationstagen des Zahlungssystems Target weiter.

