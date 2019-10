Der Nettogewinn von General Motors ist im Quartal auf 2,3 Milliarden Dollar gesunken. Der mehrwöchige Ausstand durch die Automobilgewerkschaft hat Milliarden gekostet. Doch der SUV-Boom hat angehalten.

Der 40-tägige Streik der Automobilgewerkschaft UAW verdirbt General Motors die Aussichten für das laufende Jahr. Der größte US-Autobauer kippte am Dienstag seine Gewinnprognose und führte als Grund hohe Kosten durch den Stillstand praktisch der gesamten Produktion in Nordamerika während des Ausstands an. Zuvor hatte bereits der zweitgrößte amerikanische Autobauer Ford seine Aussichten für dieses Jahr gedämpft und dafür einen höheren Aufwand für den Konzernumbau angeführt. Die Autobranche ringt derzeit weltweit zudem mit den Folgen des US-Handelsstreits mit China und den Unsicherheiten durch den Brexit. Deshalb hatte schon der französische Renault-Konzern seinen Ausblick kassiert.

GM gelang es allerdings, den Gewinnrückgang im dritten Quartal dank des gestiegenen Verkaufs margenstarker Pick-ups ...

