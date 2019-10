Ab sofort können Markeninhaber die bisher von Google exklusiv genutzte Domain-Erweiterung .new im Rahmen einer Sunrise-Periode auch für ihre eigenen Aktionen registrieren. Beginnend mit dem 2. Dezember 2019 sollten sich Interessenten, die keine geschützten Marken nachweisen können, um eigene .new-Domains bewerben. Ab dem 21. Juli 2020 dann fallen alle Beschränkungen und jedermann kann .new nach Verfügbarkeit buchen. Das teilt der Suchmaschinen-Riese in einem aktuellen Blogbeitrag mit. .new ist ein Shortcut zur Erstellung neuer Dateien oder Datensätze Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...